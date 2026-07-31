Hugo Camberos se está convirtiendo en una de las grandes figuras del Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo en el que la Selección Mexicana cerró la fase de grupos con paso perfecto tras ganar sus tres partidos. El canterano de Chivas anotó gol en cada uno de esos encuentros, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo y confirmando el gran momento futbolístico que atraviesa.

Aunque los rivales que ha enfrentado el Tri Sub-20 no representan el mismo nivel de exigencia que la Primera División, las actuaciones de Camberos dejan claro que posee condiciones para competir en escenarios mucho más importantes. Su desequilibrio, capacidad para definir y confianza con el balón hacen pensar que muy pronto deberá buscar consolidarse definitivamente con Chivas o incluso comenzar a tocar la puerta de la Selección Mexicana mayor.

Quien parece compartir esa visión es el propio padre de Hugo Camberos, quien estuvo presente en el partido frente a Guatemala. Al ser entrevistado tras el encuentro, explicó que el objetivo inmediato de su hijo es seguir trabajando duro para ganarse un lugar como titular con el Guadalajara, dejando en claro que toda la atención del joven futbolista está puesta en consolidarse primero con el equipo rojiblanco.

Posteriormente, el padre del atacante explicó que el siguiente paso sería levantar la mano para recibir una oportunidad con la Selección Mexicana mayor. Si Hugo mantiene este nivel y está disponible para la Fecha FIFA de septiembre, podría convertirse en una opción para Rafa Márquez, quien tendrá la última palabra sobre una posible convocatoria para los compromisos amistosos del Tricolor.

Respecto al sueño europeo, el padre de Camberos confirmó que sí existe la intención de dar ese salto en el futuro. Sin embargo, dejó claro que el plan actual es primero consolidarse en Chivas, ganar un lugar en el equipo y conquistar un campeonato, por lo que el joven atacante buscará cumplir sus objetivos con el club que lo formó antes de pensar en una transferencia al futbol del Viejo Continente.

El padre de Hugo Camberos se mostró conmovido por el enorme apoyo que ha recibido su hijo

Finalmente, el padre del futbolista rojiblanco fue cuestionado sobre las constantes ovaciones que Hugo ha recibido por parte de la afición presente en Puebla durante el Premundial Sub-20. Visiblemente emocionado, confesó que siente un enorme orgullo al ver el cariño y la admiración que genera su hijo, asegurando que es una sensación tan especial que incluso le cuesta encontrar palabras para describir todo lo que significa para su familia.