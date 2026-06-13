La directiva universitaria se habría puesto en contacto con David Medrano para contar su versión de la historia, en donde los laguneros omitieron su interés por el futbolista.

Chivas madrugó a toda la Liga MX con las negociaciones y contratación de Jordan Carrillo; sin embargo, la directiva de Pumas estaría molesta con la gente de Santos Laguna que prefirió hacer trato con el Rebaño que con ellos.

El comunicador David Medrano destapó que elementos de la directiva universitaria lo contactó para contarle su versión, en donde aseguran que los felinos sí manifestaron su deseo de comprar al futbolista, pero los albiverdes lo habrían cotizado en 8 millones de dólares.

“La gente de Pumas dice que al terminar el torneo hicieron un contacto con la directiva de Santos para explicarles que les interesaría comprar a Jordan Carrillo. La gente de Pumas dice que la respuesta de Santos fue: Jordan Carrillo vale 8 millones de dólares.

“Quedaron de tener un nuevo contacto y simplemente la gente de Santos les avisó que Jordan Carrillo se había vendido al Guadalajara. Le habían vendido a Chivas el 70 por ciento de la carta en 5 millones y que Santos se quedó con el 30 por ciento.

“Es la versión de la gente de Pumas en torno al interés que tuvieron por Jordan Carrillo y consideran que la gente de Santos les falló porque ellos esperaban una respuesta o una contraoferta“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Jordan Carrillo ya duerme en Guadalajara

El mismo David Medrano reveló en otro video que Jordan Carrillo ya arribó a la Perla de Occidente para cumplir con los requisitos que le faltaban para hacer proceder a la firma de su contrato, por lo que reportará a la pretemporada con el resto del plantel.