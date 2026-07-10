Los felinos se han convertido en uno de los clubes con los que el Guadalajara tendrá prohibido perder, no solamente por la rivalidad entre ambos clubes, sino por sus futbolistas que han agraviado a la afición rojiblanca.

Chivas es el club más grande e importante de toda la Liga MX; sin embargo, eso no evita que a veces cometan equivocaciones al momento de elegir refuerzos, impulsar jugadores de fuerzas básicas o hasta simplemente mostrar interés en algún futbolista que no concuerda con la ideología del club, en donde curiosamente, Pumas se ha vuelto su refugio en años recientes.

Si bien es que la rivalidad entre el Guadalajara y los de la UNAM vivió su punto más alto en la historia a principios de la década de los 2 mil por los desplegados de Jorge Vergara y la Final del Clausura 2004 que le favoreció a los felinos; sin embargo, en la actualidad los del Pedregal se han abastecido de muchos futbolistas despreciados por la afición rojiblanca.

Chicote Calderón

Cristian Calderón llegó al Guadalajara proveniente del Necaxa en una operación que rondó los 8 millones de dólares, asegurando que amaba a Chivas pese a su pasado con el Atlas. Sin embargo, pese a las altas expectativas, resultó un fracaso en el Rebaño y sus constantes polémicas de indisciplinas sentenciaron su futuro, saliendo rumbo al América.

En las Águilas, juró que siempre amó a la escuadra azulcrema, en donde tras ganar el título de Liga empezó a burlarse del Guadalajara. Y hoy, tras ser borrado de la escuadra americanista, llega a Pumas, otro rival antagónico de otro club al que juró amor eterno.

Sebastián Córdova

Independientemente de que Sebastián Córdova surgió de las fuerzas básicas del América, el Guadalajara estuvo interesado en varias ocasiones en hacerse de sus servicios, en donde en alguna ocasión estuvo muy cerca de llegar al redil, pero un cambio en la negociación lo impidió.

Córdova cayó de la gracia de la afición rojiblanca cuando fichó con Tigres, asegurando que no le interesaba fichar con Chivas, ya que con los de San Nicolás ganaría títulos, minimizando al chiverío en una entrevista que circuló en todos los medios del país.

Curiosamente, tras estar borrado con los felinos, el mediocampista y su agente se ofrecieron para llegar al Rebaño Sagrado, en donde afortunadamente la directiva tuvo memoria y les cerró la puerta en la cara. Ahora jugará con los Pumas.

Uriel Antuna

Uriel Antuna vivió una situación similar a la del Chicote Calderón. Llegó al Guadalajara con unas expectativas muy altas, pero terminó fracasando y no por falta de calidad, sino por falta de compromiso, ya que también fueron una constante las indisciplinas.

Tras ser despreciado por la afición, incluso cuando todavía estaba en el Rebaño, la directiva prefirió mandarlo a Cruz Azul en intercambio por Roberto Alvarado, en donde se burló de los aficionados del Rebaño en cada oportunidad que se le presentó.

Después, se fue a Tigres y posteriormente a Pumas, en donde ha demostrado un considerable cambio de actitud dentro y fuera de la cancha, ya que hasta ha ofrecido disculpas a la afición de Chivas por su comportamiento del pasado, aunque las anécdotas ahí quedan.

César Huerta

Los anteriores casos se pueden entender cuando el futbolista proviene de otro club y no logra entender la grandeza de Chivas, pero hay ocasiones en que los desatinos vienen desde las fuerzas básicas y así sucedió con César Huerta. Un futbolista lleno de talento, pero que al sentir la exigencia del primer equipo, se derrumbó e hizo lo más sensato (para él): culpar a la afición y pelearse con ella.

El Chino llamaba la atención de visores en Europa desde que estaba en fuerzas básicas del Guadalajara, pero sus primeras apariciones con la rojiblanca en la Liga MX fueron desafortunadas, ganándose las críticas de los seguidores del conjunto tapatío por las malas exhibiciones que brindó.

La paciencia del futbolista se agotó y pidió a la directiva salir del club, siendo enviado a Pumas como parte de la negociación por Alan Mozo, en donde Huerta tuvo un renacer futbolístico, lanzándose así contra el club que le impulsó, negando su pasado y lanzando el Re-Hecho en CU.

Conclusión

La relación entre Chivas y Pumas es cordial pese a la inevitable rivalidad que existe dentro de la Liga MX; sin embargo, al convertirse en el refugio de estos futbolistas (que olvidaron quién impulsó sus carreras y hasta pagó su salario, sin tener que hacer nada), vuelve el partido contra los universitarios como uno en el que el Guadalajara tendrá prohibido perder en el próximo Apertura 2026.