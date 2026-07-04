El exjugador de Chivas ya es nuevo refuerzo de Pumas. Descubre cuánto cuesta actualmente el Chicote Calderón.

Cristian “Chicote” Calderón comenzará un nuevo capítulo en su carrera profesional luego de convertirse en nuevo jugador de Pumas de cara al Torneo Apertura 2026.

El lateral izquierdo, quien dejó huella en el Club Deportivo Guadalajara llega al conjunto universitario con un valor de mercado muy distinto al que alcanzó durante su mejor etapa en Verde Valle.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el actual valor de mercado de “Chicote” Calderón es de 1.5 millones de euros, cifra actualizada el pasado 20 de mayo de 2026.

Este monto representa una disminución considerable respecto a los 4 millones de euros que llegó a alcanzar durante su etapa como jugador de nuestras Chivas cuando era considerado uno de los laterales mexicanos con mayor proyección dentro de la Liga MX.

Cabe mencionar que Cristian Calderón arribó al Rebaño Sagrado en diciembre de 2019 procedente de Necaxa, en una operación que generó grandes expectativas debido al nivel que había mostrado con los de Aguascalientes.

¿En qué equipos ha jugado Cristian Calderón?