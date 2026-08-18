Chivas se encuentra ante una de las decisiones más importantes de este mercado de fichajes, pues el interés del Olympiacos de Grecia por Armando González parece estar cada vez más cerca de convertirse en una operación real. El conjunto helénico ha demostrado que va muy en serio por La Hormiga, al grado de haber presentado ya tres propuestas por el delantero, mientras que el propio jugador estaría interesado en dar el salto al futbol europeo.

La oferta más reciente habría acercado todavía más a ambas partes. De acuerdo con reportes extraoficiales provenientes de Grecia, Olympiacos habría puesto sobre la mesa alrededor de 8.5 millones de euros más otros 2 millones en variables por Armando González. Además, la negociación contemplaría que Chivas conserve un porcentaje de los derechos económicos del delantero, aunque las versiones que han surgido hasta ahora colocan esta participación entre el 10% y el 30% pensando en una futura venta que pueda representar más ingresos para el Guadalajara.

“El Guadalajara continua a la espera. ¿Les digo algo? Chivas no tiene prisa por venderlo. Es más, Chivas no quiere venderlo, lo ven como un jugador importante y les gustaría tenerlo, porque hoy lo que le urge al Rebaño es ser campeón, no vender jugadores a Europa“

Sin embargo, aunque el Guadalajara estaría colaborando para que las negociaciones puedan avanzar, la realidad es que la directiva rojiblanca no tendría como prioridad desprenderse de La Hormiga. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, la intención de Chivas en este momento no es vender jugadores a Europa, sino construir un equipo capaz de terminar con la sequía de títulos que atraviesa el club. Por ello, la posible salida del delantero sería más una consecuencia de las condiciones de la negociación que una decisión que el Rebaño Sagrado esté buscando activamente.

Eso sí, existe una situación que podría cambiar por completo el escenario. Si algún club decide pagar la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Armando González, Chivas no tendría margen para impedir su salida. En ese caso, el Guadalajara simplemente tendría que aceptar la decisión del jugador y recibir el monto correspondiente, aunque perdería la posibilidad de negociar condiciones adicionales como conservar un porcentaje mayor de una futura venta. Por eso, si Olympiacos o algún otro equipo llega a cubrir la cláusula, el Rebaño Sagrado poco podrá hacer para retener a su goleador.

Olympiacos jugará Europa League esta temporada y sería una gran opción para Armando González

Más allá del nivel de la liga griega, la posibilidad de jugar con Olympiacos representa una oportunidad importante para Armando González, especialmente porque el conjunto helénico tendrá participación en la Europa League esta temporada. Para La Hormiga significaría comenzar su aventura europea compitiendo en un torneo continental y enfrentándose a clubes de distintos países, además de colocarse en el radar de equipos de ligas con mayor jerarquía. Si finalmente la operación se concreta, podría convertirse en el primer gran paso del delantero rojiblanco hacia el futbol europeo.