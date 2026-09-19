Chivas se encuentra listo para disputar el Clásico Nacional del Apertura 2026, un partido al que llega con la etiqueta de favorito después de sus últimos resultados y frente a un América que viene de ligar tres tropiezos importantes. Sin embargo, el Guadalajara también tendrá que lidiar con algunas ausencias para visitar el Estadio Azteca. Mientras tanto, Armando González tendrá actividad este domingo con el Olympiacos y volvió a demostrar la humildad que lo caracteriza al hablar sobre su pasado con el Rebaño Sagrado en entrevista con Omar Villa Villa.

José Castillo, Micky Tapias y Miguel Gómez son bajas confirmadas de Chivas para visitar al América

Un grupo de reporteros acudió a Verde Valle para acompañar la salida del plantel rojiblanco rumbo a la Ciudad de México y, durante la cobertura, Jesús Bernal, de ESPN, confirmó que José Castillo, Micky Tapias y Miguel Gómez no realizaron el viaje con el resto del equipo. Los tres futbolistas ya habían sido reportados como lesionados desde semanas atrás, por lo que continúan fuera de los planes de Gabriel Milito. En particular, la ausencia de Castillo se ha prolongado durante varias semanas y su regreso a las canchas sigue sin tener una fecha clara.

José Castillo sigue sin regresar de su lesión.

Armando González y el Olympiacos juegan este domingo de visita ante el Levadiakos

Mientras Chivas disputa el Clásico Nacional, Armando González tendrá un nuevo compromiso en Grecia. La Hormiga y el Olympiacos visitarán al Levadiakos este domingo 20 de septiembre a las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a la Jornada 5 de la Superliga de Grecia. El delantero mexicano buscará mantener la titularidad bajo las órdenes de Imanol Alguacil después de haber marcado en su debut en la Europa League frente al Jagiellonia Białystok.

Armando González confiesa que él no era la parte más importante en las Chivas de Gabriel Milito

Armando González volvió a dejar claro el cariño que mantiene por Chivas y, en entrevista con Omar Villa Villa, sorprendió por la manera en la que habló sobre su etapa con el Guadalajara. La Hormiga aseguró que siempre estará agradecido con el club y que considera al Rebaño como su familia y su casa, pero también restó importancia a su propio papel en los 24 goles que consiguió durante la temporada pasada. El delantero explicó que él era quien terminaba las jugadas, pero que el trabajo de Gabriel Milito, el planteamiento del técnico y sus compañeros fueron fundamentales para que pudiera marcar tantos goles. Incluso puso como ejemplo el buen momento que atraviesa actualmente el equipo sin él, pues conoce perfectamente la manera en que se trabaja dentro del club después de haber pasado siete años ahí.

Santiago Sandoval festeja a lo grande con su familia su primer llamado a Selección Mexicana

Otro de los grandes protagonistas del Guadalajara en las últimas horas fue Santiago Sandoval, quien celebró junto a su familia su primera convocatoria a la Selección Mexicana mayor. El juvenil rojiblanco recibió la noticia después de convertirse en una de las revelaciones del Apertura 2026 y no pudo ocultar la emoción por representar al Tri a sus 19 años. Sandoval festejó en casa acompañado por sus seres queridos, con música, globos y decoraciones con los colores de la bandera mexicana, en una celebración que incluso lo llevó hasta las lágrimas por la importancia del momento.

Chivas podría ponerle una enorme presión a Guillermo Almada si vencen al América en el Clásico

Finalmente, el resultado del Clásico Nacional también podría tener consecuencias importantes para Guillermo Almada. El América llega después de tres derrotas consecutivas entre la Leagues Cup y la Liga MX, mientras que Chivas atraviesa un momento positivo y buscará aprovecharlo en el Estadio Azteca. Una nueva derrota para las Águilas, especialmente si llega acompañada de una actuación claramente inferior ante el Rebaño, aumentaría la presión sobre el técnico uruguayo, aunque una decisión sobre su continuidad no dependería exclusivamente de lo que suceda en un solo partido.