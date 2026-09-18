Chivas volverá a ser una de las principales bases de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre, luego de que se confirmara el llamado de seis jugadores del Guadalajara. Entre ellos destacan dos gratas sorpresas: Hugo Camberos y Santiago Sandoval, juveniles rojiblancos que ya venían de brillar tanto con la Selección Sub-20 como con el propio Rebaño Sagrado y que ahora tendrán su primera oportunidad con el Tri mayor.

Este se trata de un enorme reconocimiento para ambos futbolistas, quienes a pesar de llevar muy poco tiempo en Primera División ya consiguieron llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Al igual que ocurrió con el propio Rafa Márquez, que recibio una oportunidad en sus primeros años como profesionales, Sandoval y Camberos tendrán la posibilidad de estrenarse con el combinado mayor en una fecha FIFA en la que México disputará únicamente partidos amistosos, encuentros que representan un escenario de menor presión para los jugadores que viven su primera experiencia internacional en la máxima categoría.

Sin embargo, quien no pudo ocultar su alegría por esta noticia fue Santiago Sandoval, quien junto a su familia celebró a lo grande su primera convocatoria a la Selección Mexicana. El futbolista rojiblanco tuvo un pequeño grupo de música para festejar el llamado y, acompañado por sus seres queridos, adornó su casa con los colores de la bandera mexicana, además de colocar globos para felicitarlo por este importante logro.

Con apenas 19 años y siendo un futbolista muy cercano a su familia, resulta especialmente significativo verlo celebrar este momento junto a sus seres queridos. Sandoval incluso se conmovió hasta las lágrimas por esta primera oportunidad de representar a México, consciente de lo que significa vestir la camiseta del Tri a tan corta edad y de que, si mantiene su crecimiento, puede convertirse en uno de los futbolistas importantes del proceso rumbo al Mundial de 2030.

Ahora habrá que esperar para conocer cuál será el papel de Sandoval dentro del Rebaño Sagrado. Su gran oportunidad como titular con Chivas llegó en buena medida debido a la lesión de Richard Ledezma, quien ya se encuentra recuperado, por lo que habrá que ver si el juvenil rojiblanco consigue mantener protagonismo con el equipo de Gabriel Milito o si, en su defecto, comienza los partidos como una alternativa desde el banquillo para ingresar como revulsivo durante los minutos finales.

Gabriel Milito advirtió a Santiago Sandoval sobre mantener la humildad a pesar de sus logros

El propio Gabriel Milito ya había hablado sobre el crecimiento que están teniendo tanto Sandoval como Hugo Camberos y les dejó claro que la humildad será fundamental para que puedan mantener su nivel. El técnico argentino sabe que ambos jóvenes están viviendo un momento de enorme exposición, por lo que les ha pedido mantener los pies sobre la tierra y continuar trabajando de la misma manera, independientemente de los reconocimientos que estén recibiendo con Chivas y ahora con la Selección Mexicana.