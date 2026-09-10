Los últimos días han sido especialmente movidos para Chivas y todo su entorno. Mientras el Guadalajara se prepara para afrontar su partido contra Pumas y posteriormente el esperado Clásico Nacional frente al América, Armando González vive algunos altibajos en Grecia con el Olympiacos. Además, la Selección Mexicana está por anunciar su primera convocatoria bajo el nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez, con varios futbolistas del Rebaño Sagrado como candidatos a aparecer en la lista.

Armando González se roba las portadas en Grecia, la prensa se rinde ante él

Armando González continúa dando de qué hablar en Grecia después de su espectacular actuación con el Olympiacos en la Copa de Grecia. El delantero mexicano marcó un doblete y dio una asistencia frente al Volos, confirmando las buenas sensaciones que ha dejado desde su llegada al futbol europeo. Su actuación provocó que la prensa griega se rindiera ante La Hormiga y lo colocara en las principales portadas deportivas, especialmente ante la posibilidad de que ahora tenga todavía más protagonismo con el primer equipo.

Olympiacos despide al DT José Luis Mendilibar, Armando González se encuentra en incertidumbre

La situación cambió este miércoles, pues el Olympiacos anunció oficialmente la salida de José Luis Mendilibar del banquillo. El club de El Pireo no dio demasiadas explicaciones y simplemente señaló que “hay ciclos que terminan”, una decisión que genera incertidumbre alrededor de Armando González. Apenas unos días atrás también se había confirmado la salida de Darko Kovačević, quien se desempeñaba como director deportivo, por lo que tanto el entrenador como el directivo que impulsaron la llegada del mexicano al club ahora están fuera de la institución.

Pachuca no le quiso vender a Elías Montiel a Chivas, pero ahora será nuevo jugador del Atlas

Otro de los movimientos que llamó la atención en el entorno rojiblanco tiene como protagonista a Elías Montiel. El mediocampista estuvo en la mira de Chivas durante varios mercados, pero Pachuca no quiso desprenderse de él para venderlo dentro de la Liga MX, pues tenía la expectativa de que pudiera dar el salto al futbol europeo. Ahora, todo parece indicar que los Tuzos finalmente aceptaron negociar al futbolista en México y Montiel estaría a detalles de convertirse en nuevo jugador del Atlas, uno de los máximos rivales del Guadalajara.

Elías Montiel finalmente llegaría al Atlas.

Rafa Márquez visita Verde Valle antes de dar su primera convocatoria, Chivas mantendrá su apoyo total

Rafael Márquez también estuvo presente este jueves en las instalaciones de Verde Valle, donde convivió con los jugadores, Gabriel Milito y la directiva de Chivas durante la sesión de entrenamiento. La visita forma parte del acercamiento que el nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana busca tener con los clubes de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030, y desde el Guadalajara dejaron claro que mantendrán toda la disposición para colaborar con el Tricolor y apoyar las decisiones que se tomen en este nuevo proceso.

Anuncian los precios oficiales para el Clásico Nacional y son más altos que el año pasado

Mientras tanto, también se dieron a conocer los precios para el próximo Clásico Nacional, que se disputará en el Estadio Azteca. De acuerdo con la información de David Medrano, el boleto más barato en la preventa para socios del América tendrá un costo de 940 pesos, mientras que las localidades más caras superarán los 4,000 pesos. Por ahora, la venta está limitada a quienes cuentan con el pase americanista, pero a partir de este viernes comenzará la venta para el público general.