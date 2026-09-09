Chivas tuvo un mercado de fichajes admirable de cara al Apertura 2026, incorporando a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para reforzar el mediocampo y darle a Gabriel Milito más alternativas para competir de la mejor manera. Además, estas incorporaciones también forman parte de una planificación pensando en el próximo semestre, cuando el Guadalajara tendrá el reto adicional de disputar la Concachampions.

Sin embargo, antes de concretar la llegada de estos dos futbolistas hubo otro nombre que estuvo en la mira del Rebaño Sagrado durante las negociaciones del mercado. El problema fue que su club tenía grandes expectativas con él y no estaba dispuesto a dejarlo salir fácilmente, por lo que Chivas no pudo concretar su fichaje. Ahora, todo parece indicar que ese jugador terminará llegando al Atlas, uno de los máximos rivales del conjunto rojiblanco.

Se trata de Elías Montiel, mediocampista que durante varios periodos de fichajes estuvo en el radar del Guadalajara y que era considerado una de las piezas que podían hacer falta en el centro del campo para llevar al equipo a su máximo potencial. No obstante, reportes de César Luis Merlo y otros periodistas apuntan a que el futbolista está a solo algunos detalles de convertirse en nuevo jugador del Atlas, en una operación que sería llamativa por el interés que Chivas tuvo previamente en él.

Esto tendría que ver con que Pachuca contemplaba a Montiel como un futbolista con posibilidades de dar el salto al futbol europeo, razón por la que se habría negado en diferentes momentos a venderlo dentro de la Liga MX. Sin embargo, todo parece indicar que los Tuzos habrían tenido que reducir sus expectativas para encontrarle una salida en el mercado mexicano, donde los Zorros habrían levantado la mano para hacerse con sus servicios.

Encuesta ¿Chivas debería volver a intentar fichar a Elías Montiel? ¿Chivas debería volver a intentar fichar a Elías Montiel? No, su oportunidad ya pasó Sí, para reforzar el medio campo Ya votaron 77 hinchas

Ante este escenario, muchos aficionados esperan que el Guadalajara pueda reactivar las negociaciones por Elías Montiel de cara al mercado de invierno y finalmente concretar su fichaje, aprovechando que Pachuca ya habría tomado la decisión de venderlo dentro de México. Además, la relación entre ambos clubes ha sido bastante buena en los últimos años y ha permitido operaciones muy productivas para Chivas, como las de José Castillo y Bryan González.

En Chivas están decididos a pelear por el Apertura 2026 con el plantel que tienen en este momento

De cualquier manera, tanto Gabriel Milito como Javier Mier han dejado claro que el plantel de Chivas está cerrado y no habrá más incorporaciones, incluso después de la salida de Armando González rumbo al Olympiacos. Por ahora, el Guadalajara confía plenamente en los jugadores que tiene disponibles para pelear por el Apertura 2026, por lo que habrá que esperar para saber si existe una excepción en caso de que Pachuca acepte vender a Elías Montiel, o si finalmente el mediocampista termina reforzando a uno de los máximos rivales del Rebaño Sagrado.