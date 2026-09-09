El partido entre Chivas y Atlético de San Luis del sábado pasado fue, probablemente, una de las mejores actuaciones del Guadalajara en lo que va del semestre. El equipo rojiblanco mostró un poder ofensivo sumamente eficaz, pero también consiguió algo que había buscado durante varios partidos: tener un mayor control del encuentro sin necesidad de cerrar filas constantemente en fase defensiva. El resultado terminó siendo una goleada 0-3 que reflejó mucho mejor lo que ocurrió sobre el terreno de juego.

Uno de los cambios que más llamaba la atención desde antes de que comenzara el partido estaba en la alineación. A simple vista, Chivas parecía jugar con dos delanteros, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, con un Santiago Sandoval ubicado detrás de ellos como una especie de interior u organizador. Sin embargo, la realidad fue diferente y el propio Gabriel Milito se encargó de aclararlo después del encuentro, revelando una curiosa variante táctica que pasó desapercibida para muchos.

El estratega rojiblanco dejó claro que en realidad no utilizó dos puntas, sino tres. Santiago Sandoval fue considerado como centro delantero ante Atlético de San Luis y no como mediocampista, una revelación que deja todavía más claro el abanico de posibilidades que ofrece el futbolista. De esta manera, aunque el dibujo táctico de Chivas no necesariamente tenga que cambiar demasiado, Milito puede encontrar nuevas soluciones simplemente modificando las funciones de los jugadores que ya están dentro del campo.

De hecho, la explicación del entrenador argentino ayuda a entender mejor una jugada que terminó registrada en el libro de estadísticas como un autogol del portero Andrés Sánchez. La primera anotación del partido se originó precisamente con un remate de Santiago Sandoval después de que Ricardo Marín lo habilitara para quedar prácticamente solo frente al arco. El guardameta de San Luis terminó introduciendo el balón en su propia portería, pero el movimiento de Sandoval adquiere todavía más sentido al conocer que su función en el encuentro era la de delantero.

Sandoval ha conseguido acoplarse poco a poco a varias posiciones dentro del esquema de Gabriel Milito. Ya ha jugado como interior, como carrilero por derecha y ahora, en palabras del propio entrenador, también como delantero. Esta polivalencia le ofrece al técnico argentino un abanico de posibilidades enorme, pues puede cambiar la estrategia durante el partido sin necesidad de realizar modificaciones en los futbolistas que están sobre el terreno de juego, simplemente ajustando sus posiciones y responsabilidades.

Santiago Sandoval parece estar tomando la delantera en la lucha por la titularidad

Si bien Richard Ledezma había sido el titular indiscutible como carrilero por derecha, el excelente nivel que está mostrando Santiago Sandoval volvió a poner en aprietos a Gabriel Milito a la hora de elegir su alineación. El canterano puede ocupar esa posición junto con Roberto Alvarado y, además, ambos tienen la capacidad de intercambiar funciones durante el mismo partido para aparecer como interiores o incluso como puntas. Esta versatilidad podría darles una ventaja sobre Richy, ya que permite a Milito modificar el funcionamiento ofensivo del equipo sin tener que recurrir necesariamente a los cambios.