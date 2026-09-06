El carrilero del Guadalajara sabe que en la Liguilla será una historia diferente, pero reiteró que se buscará con todo el levantar el trofeo este diciembre.

Chivas continúa refrendando, jornada a jornada, su etiqueta de contendiente al título del Apertura 2026, en donde el Atlético de San Luis se convirtió en su más reciente víctima en la Liga MX, por lo que el carrilero del Rebaño, Richy Ledezma, aseguró que darán todo hasta que consigan la estrella número 13 para el club.

El defensor que ingresó de cambio en el duelo contra los potosinos y que anotó el tercer gol de la noche para el Guadalajara con un zapatazo cruzado, admitió que la prioridad es instalarse cuanto antes en la Liguilla, porque en la Fase Final no descansarán hasta levantar el trofeo.

“Es una prioridad el llegar a Liguilla y ahí es a muerte con este equipo. Hasta la Final, hasta que llegue la 13 y lo vamos a dar todo“, declaró el carrilero en entrevista para ESPN al término del partido.

El futbolista con el dorsal ’37’ del chiverío destacó la capacidad de todos los jugadores rojiblancos de brillar en diferentes zonas del campo, destacando el nivel de Roberto Alvarado que cedió una asistencia para Santiago Sandoval.

“El profe lo dijo siempre en las conferencias de prensa y se le ve en el campo que quien sea. Piojo jugó de carrilero en el primer tiempo, dio una asistencia a Santi Sandoval. Es parte de ser un equipo, el exigirle a cada uno y eso nos da en el campo y nos da los tres puntos cada partido“, concluyó.

El camino que le resta a Chivas para llegar a la Liguilla

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.