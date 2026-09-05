El Guadalajara quiere quitarse el trago amargo de la semana pasada en Pachuca nuevamente en calidad de visitante, ahora contra los potosinos.

Chivas está luchando por reencontrar su mejor versión futbolística, por lo que está obligado a mejorar tanto a la ofensiva como a la defensiva, por lo que se meten a la cancha del Estadio Libertad Financiera con la consigna de arrebatarle tres puntos al Atlético de San Luis.

El Guadalajara marcha en la quinta posición tras empatar con el Pachuca la semana pasada, un partido que se les escapó de las manos mostrando un gran nivel en el primer tiempo, pero siendo ampliamente superados en el segundo tiempo.

Atlético de San Luis vs. Chivas: EN VIVO

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