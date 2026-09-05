Chivas enfrenta al San Luis en el Alfoso Lastras, un partido en el que quiere salir con los 3 puntos sí o sí.

Chivas visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras este sábado, en la Jornada 7 del Apertura 2026, en un partido en el que el cuadro dirigido por Gabriel Milito buscará volver a la senda del triunfo después de que la semana pasada tuviera que conformarse con un empate durante su visita al Pachuca.

Por su parte, el San Luis llega con doble motivación, pues finalmente consiguió su primera victoria del torneo ante Monterrey en la jornada anterior y ahora buscará repetir el resultado frente al Rebaño Sagrado, además de hacerlo ante su propia afición. El propio entrenador potosino, Diego Mejía, dejó claro que su equipo quiere aprovechar el impulso conseguido para volver a sumar de a tres.

¿A qué hora se juega el Atlético de San Luis vs Chivas de la Jornada 7 del Apertura 2026?

El Atlético de San Luis vs Chivas de la Jornada 7 del Apertura 2026 se jugará este sábado 5 de septiembre en punto de las 5:00 p. m. en el Estadio Alfonso Lastras. Se trata de un partido clave para el Guadalajara, que buscará conseguir una nueva victoria que le permita volver a escalar posiciones en la Tabla General, y empezar a posicionarse en la parte alta pensando en la Liguilla.

Probable alineación de Chivas ante Atlético de San Luis

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de Atlético de San Luis vs Chivas