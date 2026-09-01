Tras conseguir su primera victoria del campeonato, el timonel de los potosinos advirtió que está dispuesto a todo para poder ganar frente a su afición el próximo fin de semana.

El Atlético de San Luis ha vivido un semestre sumamente complicado debido a la irregularidad que han demostrado durante el Apertura 2026 en donde apenas el fin de semana consiguieron su primer triunfo del torneo y lo hicieron con un candidato al título como los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda.

Es por eso que el entrenador del conjunto potosino, Diego Mejía, admitió que desea poder conseguir su primera victoria en casa el próximo fin de semana, cuando reciban en el Estadio Libertad Financiera a las Chivas de Gabriel Milito, a quienes les lanzó una advertencia, dejando en claro que está dispuesto a todo para poder vencer a los tapatíos.

“En seguir creyendo que esta es la manera de conseguir los resultados, de ayudarles a los jugadores a crecer individualmente. Seguimos teniendo una deuda pendiente que es con muestra afición. Cambio lo que sea por ganar un partido en casa.

“El haber conseguido este resultado nos viene bien anímicamente, nos hace saber el nivel que tenemos como equipo, nos hace saber que podemos pelearle a cualquiera y es que fue muy difícil conseguirlo, así que el próximo fin de semana vamos a recordar eso”, declaró en conferencia de prensa al término del partido contra Monterrey.

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¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.