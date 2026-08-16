Las delanteras del Guadalajara se mantienen en plan grande en este torneo y siguen escalando peldaños entre las mejores romperredes de la Liga MX.

Chivas Femenil ha registrado un poderoso arranque del Apertura 2026 en el ámbito ofensivo, ya que varias de sus delanteras atraviesan grandes momentos futbolísticos en lo individual y que se está reflejando en la tabla de goleadoras, en donde Alicia Cervantes sigue escalando tras vacunar al Atlético de San Luis.

La legendaria delantera del Guadalajara sigue incrementando su legado con la camiseta rojiblanca al llegar a 163 goles tras anotar con un poderoso cabezazo en el duelo contra las potosinas, por lo que sigue escalando en la tabla de goleadoras del Circuito Rosa.

Por si fuera poco, Jasmine Casarez se mantiene como una de las mejores delanteras mexicanas de toda la Liga, al hilvanar su tercer partido con gol, por lo que se mantiene como unas de las mejores artilleras de la competencia. Además, Joseline Montoya volvió a aparecer en la pizarra con otro golazo, por lo que llegó a cuatro dianas en el torneo y se acercó a la mejor romperredes, que es Diana Ordoñez de Tigres con 5 anotaciones.

Gol de Licha Cervantes contra Atlético de San Luis

Gol de Jasmine Casarez contra Atlético de San Luis

Golazo de Joseline Montoya contra Atlético de San Luis

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 en la Liga MX Femenil

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Chivas Femenil y el Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.