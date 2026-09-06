Todos los detalles para que inicies tu día bien informado tras la goleada del Guadalajara sobre los potosinos.

Chivas volvió a la actividad en el Apertura 2026 visitando al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en donde consiguieron un resultado importante que les permite mantenerse entre los clubes más poderosos de la Liga MX y con paso firme rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

Triunfo en San Luis

Chivas se metió a la cancha del Estadio Libertad Financiera con la consigna de regresar a la senda del triunfo, logrando imponerse con categoría por marcador de 0-3 tras las anotaciones de Ricardo Marín, Richy Ledezma y un remate de Santiago Sandoval que terminaron decretando como autogol.

Gabriel Milito habló sobre Hugo Camberos

El entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, fue cuestionado sobre el gran nivel que está demostrando Hugo Camberos como titular en el Rebaño, en donde el argentino fue contundente al asegurar que está haciendo un gran trabajo, pero dejó en claro en que espera mucho más del juvenil futbolista rojiblanco.

“Me ha gustado cómo han hecho las dos labores, tanto la ofensiva como la defensiva. Va teniendo continuidad y minutos, pero tiene margen. Es un chico joven y con condiciones, tiene margen para dar mucho más todavía“, declaró el timonel en conferencia de prensa.

Ricardo Marín subió en la tabla de goleo del Apertura 2026

Ricardo Marín continúa levantando la mano, demostrando su compromiso con el Guadalajara tras la salida de Armando González, por lo que el atacante rojiblanco anotó su cuarta diana del Apertura 2026, empatando a Roberto Alvarado como los mejores romperredes del chiverío en el semestre.

Chivas subió en la tabla de posiciones

El chiverío consiguió un triunfo importante que lo catapultó hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones de forma momentánea, recordando que hay varios partidos que se quedarán pendientes en este fin de semana, por lo que todo podría cambiar en los próximos días.