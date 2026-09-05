El '4K' está haciendo que en el Guadalajara no se extrañe a la Hormiga González, colaborando con goles y asistencias.

Ricardo Marín se ha convertido en el delantero estelar de Chivas, no solamente por la efectividad frente a la portería rival, sino también por su capacidad para ayudar a sus compañeros para generar peligro, por lo que se ha convertido en el jugador más determinante del Rebaño.

Durante el Apertura 2026, el ‘4K’ ya presume cuatro goles y dos asistencias, por lo que sigue demostrando que en el Guadalajara no extrañarán a Armando González, por lo que el atacante rojiblanco está complacido por seguir colaborando para que el chiverío siga cosechando triunfos.

“Contento, al final para un delantero siempre es lindo seguir anotando. Lo más importante es que sigo ayudando al equipo, ya sea con goles o asistencias o con el esfuerzo. Hay que seguir por esta línea de trabajo que es lo que nos está dando”, declaró el delantero en palabras para la Liga MX.

Ricardo Marín destacó a Ángel Sepúlveda en su gol

“Una jugada que presionamos alto, no recuerdo quién la sube a Sepu, él me puso la mitad del gol, me la dejó ahí para meterla y no dudé en prenderla de bolea”, concluyó el atacante del chiverío.

El aporte de Ricardo Marín en Chivas en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.