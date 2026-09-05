Los delanteros del Guadalajara se mantienen en búsqueda de colarse entre los mejores atacantes de la Liga MX.

Chivas se metió a la cancha del Estadio Libertad Financiera del Atlético de San Luis en búsqueda de un triunfo que le permita seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones del Apertura 2026; sin embargo, ese objetivo dependía de que sus goleadores se encuentren enchufados, en donde Ricardo Marín se reencontró con el gol.

El Guadalajara cuenta en sus filas con dos jugadores que están destacando entre los artilleros de la Liga MX y son el ‘4K’, el cual con el gol de esta tarde contra el San Luis, llegó a cuatro dianas en el torneo, misma cifra que presume Roberto Alvarado.

Gabriel Milito está trabajando fuerte con sus atacantes para poder encontrar la fórmula para suplir la baja de Armando González, quien aportó 24 goles durante el año futbolístico anterior, por lo que es urgente que los atacantes comiencen a manifestarse en la pizarra.

Así van Piojo Alvarado y Ricardo Marín en la tabla de goleo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.