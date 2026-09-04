El lateral otorgó su primera entrevista como jugador de La Máquina, en donde se le buscó polémica por todos lados: tratando de que menospreciara a Chivas y hasta buscando que dijera que jugaría en América en el futuro.

Alan Mozo es uno de los mejores laterales que hay en la Liga MX, por lo que tras no entrar en planes de Gabriel Milito para Chivas, el Cruz Azul lo buscó y lo fichó como su refuerzo para este Apertura 2026, en donde demostró su madurez tras no caer en provocaciones en su primera entrevista como jugador celeste.

En una charla concedida a TUDN, el futbolista fue cuestionado sobre diversos rubros, en donde se buscó que enalteciera a La Máquina sobre otros clubes como Pumas, Guadalajara o Pachuca, y hasta se le buscó que le abriera las puertas a fichar con el América, en donde demostró su inteligencia y no se dejó enganchar en ninguna pregunta.

“Es un reto muy importante en mi carrera. Intento vivir el presente y cada reto ha sido el más importante debido a su momento. Me ha tocado defender a Pumas, que me dio la oportunidad. Chivas, que estoy agradecidísimo en esa institución. Ahorita, es al club al que me debo y estoy muy feliz de poder representarlo”

“A eso vine (a dejar huella en Cruz Azul). Estoy muy agradecido con todos los equipos que han confiado en mí, han sido lindas etapas en mi carrera. Siempre intento vivir el presente y por supuesto que quiero que ahora me ubiquen como el mismo jugador, pero que sume muchísimo a esta institución”, declaró Mozo en entrevista con Adrián Esparza.

Sobre la posibilidad de jugar en el América en el futuro

“No sé si como visualizar (el jugar en tres grandes), pero siempre fue una meta el jugar en los mejores equipos del país y gracias a Dios se me ha dado. Y he demostrado el porqué he tenido esta oportunidad, es algo que me ilusiona, no por el ego, sino por el niño Alan Mozo que soñó con jugar futbol.

“La verdad es algo que no pienso (jugar en los cuatro grandes), no está en mi meta, no me ilusiona ciertamente. Me ilusiona marcar mi trayectoria aquí, que es donde estoy. Ganar campeonatos aquí, eso sí me ilusiona muchísimo”, concluyó el lateral.