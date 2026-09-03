Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez habrían tenido un desencuentro con el zaguero del Guadalajara, por lo que decidieron enviarlo a los Bravos de Juárez pese a su gran talento.

Diego Campillo se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Chivas debido a su capacidad para defender y sobre todo, por su talento para salir con pelota controlada; sin embargo, el Rebaño estuvo a punto de perderse de su talento por un gesto que habría desagradado a los españoles Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

Después de la salida de Fernando Hierro de la Dirección Deportiva del Guadalajara, sus hombres de confianza se quedaron en el puesto para tomar decisiones; sin embargo, una de las decisiones más increíbles que tomaron fue la de casi regalar la carta del zaguero a los Bravos de Juárez.

Es por eso que el comunicador César Huerta, destapó la versión más fuerte que circuló alrededor del chiverío sobre la salida de Campillo, en donde los españoles habrían alegado que el canterano perdió el piso, sobre todo cuando algunos halagos de la prensa aseguraban que presumía mejor salida que Rafael Márquez cuando tenía su edad.

“Una pena que en aquel momento se pelearan los españoles con él. Que difundieran mucho el tema de que según ellos, había perdido piso. Esas eran las versiones que más salían desde el interior de Verde Valle. Decían que le había hecho mucho daño la crítica positiva, la crítica especializada, el periodismo que hablaba de él maravillas desde que era pequeño y empezaba a destacar en las inferiores del Guadalajara.

“Desde muy pequeñito, Diego Campillo demostró esta virtud de salir con la mirada en alto, sin mirar el balón. Había un piropo en especial que según ellos le había afectado mucho, porque se decía que Diego Campillo tenía mejor salida que la que tenía Rafael Márquez a la misma edad“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Diego Campillo, en el radar de la Selección Mexicana

Rafael Márquez está por iniciar su proceso como entrenador de la Selección de México en las próximas semanas, en donde diversos reporteros aseguran que el Káiser tendría en mente el convocar a Diego Campillo después de sus brillantes actuaciones que ha registrado con Chivas bajo la tutela de Gabriel Milito.

Con esto, Guadalajara podría ser nuevamente la base del Tricolor durante la nueva gestión de Márquez, ya que tendría entre sus filas a muchos elementos que podrían ser contemplados en el próximo proceso mundialista.