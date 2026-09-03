Armando González dio un verdadero partidazo en su primera titularidad con el Olympiacos, dejando claro que tiene condiciones para convertirse en un delantero importante en el futbol europeo. Es cierto que el rival, AE Larisa, pertenece a la segunda división de Grecia y que esto debe tomarse en cuenta al analizar su actuación, pero el nivel mostrado por La Hormiga sirve como una nueva prueba del enorme potencial que tiene el canterano rojiblanco para triunfar lejos de México.

Sin embargo, las reglas de la Europa League estuvieron muy cerca de dejar a La Hormiga sin la posibilidad de disputar esta competición. La situación obligó al técnico José Luis Mendilibar a tomar una decisión complicada para conformar su lista de jugadores, teniendo que sacrificar a otros elementos para abrirle un espacio al delantero mexicano. Más allá de la situación administrativa, esto representa una importante muestra de la confianza que el estratega español tiene depositada en el exdelantero de Chivas.

Así reaccionó la prensa mexicana al gol de Armando González.

El reglamento actual de la Europa League establece un máximo de 17 jugadores registrados que no se hayan formado profesionalmente en el país de origen de cada club. Esta condición puso en riesgo la inscripción de Armando González, especialmente porque el Olympiacos es un equipo acostumbrado a incorporar talento de diferentes partes del mundo y cuenta con varios futbolistas formados fuera de Grecia. Por ello, el espacio disponible para los jugadores extranjeros dentro de la competición europea era limitado.

Además, al tratarse de un futbolista que apenas acaba de llegar al club, existía la posibilidad de que La Hormiga fuera dejado fuera de la Europa League para darle prioridad a jugadores con más tiempo en el equipo o con experiencia previa en competencias europeas. Esto habría representado un duro golpe para González, considerando que uno de sus principales objetivos al dar el salto al futbol europeo era precisamente tener la oportunidad de competir en torneos internacionales y medirse ante algunos de los mejores clubes del continente.

Al final, según medios griegos como Sport24, Mendilibar tomó la decisión de dejar fuera de la lista a Lorenzo Scipioni, Dani Garcia, Joel Roca y Clayton para hacer espacio a los jugadores que considera más necesarios en la Europa League, entre ellos Armando González. La decisión confirma la importancia que el Olympiacos comienza a darle a La Hormiga, quien tiene todo para convertirse en una pieza importante del ataque después de la salida de dos delanteros del equipo y, al menos por ahora, se perfila prácticamente como el segundo delantero de la plantilla.

¿Cuándo jugarán Armando González y el Olympiacos su primer partido en la Europa League?

Hasta ahora, Armando González ha sumado minutos únicamente en la Super Liga de Grecia y en la Copa de Grecia, pero falta muy poco para que pueda vivir su primera experiencia en una competición europea. El Olympiacos recibirá al Jagiellonia Białystok de Polonia el miércoles 16 de septiembre a la 1:00 de la tarde, hora del centro de México, en su debut dentro de la Europa League. Ahora habrá que darle seguimiento al conjunto de El Pireo para comprobar si La Hormiga consigue sus primeros minutos en un torneo internacional de clubes.