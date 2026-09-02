El exdelantero del Guadalajara aplaudió la mentalidad que demuestran en todas las áreas del Rebaño y analizó si se tienen las bases para sostener esas aspiraciones de ser campeones.

Chivas demostró un nivel poderoso durante el Clausura 2026, dominando en toda la fase regular y colocándose como el candidato número uno al título; sin embargo, en este Apertura 2026 no están demostrando el mismo nivel; sin embargo, dentro del club se repiten que la exigencia es el ser campeón.

El Director Deportivo del Guadalajara, Javier Mier, reconoció que la obligación del Rebaño es levantar el trofeo en diciembre, declaraciones que gustaron al exjugador rojiblanco, Francisco Palencia, quien de inmediato aplaudió el compromiso y mentalidad que presumen en la escuadra de la Perla de Occidente, confirmando que tienen todas las bases para poder aspirar a lo más alto en la Liga MX.

“Me parece algo bien interesante lo que dijo Javier Mier y que no le dio miedo. A muchos equipos les da miedo decir: ‘hay que ser campeón’ y a él ya no le da miedo dice: ‘aquí se debe ser campeón’.

“Hoy en día, Chivas ya está estabilizado con un técnico, con una base de jugadores, con buenos refuerzos, jugando y con una identidad de cómo se juega al futbol de una temporada hacia acá. Creo que tiene todas las bases sólidas para poder decir: ‘el campeonato es la prioridad’ y no le tembló la mano para decirlo”, declaró el especialista de la cadena Fox.

¿Qué dijo Javier Mier sobre ser campeones?

“Primero, dejar muy claro que nuestro primer objetivo es salir campeones. Ese es nuestro principal objetivo como proyecto deportivo. Después, en esta operación con Armando, mencionar que es un jugador ejemplar que vivió todo su proceso aquí en futbol institucional, es un ejemplo en toda la extensión de la palabra y evidentemente, le deseamos que le vaya muy bien”, declaró el directivo en charla con Fox.

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Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026