Armando González recibió este miércoles su primera titularidad con el Olympiacos en el partido correspondiente a la Copa de Grecia frente al AE Larisa. José Luis Mendilibar confió en La Hormiga para ocupar el puesto de delantero, en un encuentro en el que el conjunto de El Pireo buscaba sumar puntos en la competición y en el que el mexicano tenía una gran oportunidad para comenzar a ganarse un lugar dentro del equipo.

La confianza del entrenador español fue respondida rápidamente por el atacante mexicano, quien consiguió romper una sequía goleadora que arrastraba desde la temporada pasada. Al minuto 34, González marcó su primer gol en Europa con un certero cabezazo, aprovechando su capacidad para atacar los espacios dentro del área y poniendo al Olympiacos en ventaja.

Pero La Hormiga no se conformó con marcar y también quiso demostrar que puede aportar en otras facetas del juego. El canterano rojiblanco se lució con una asistencia para el 0-3 del Olympiacos, aprovechando su juego aéreo para bajar el balón dentro del área y dejarlo servido para Bruno Onyemaech, quien prendió el esférico de volea para consumar la goleada del conjunto de El Pireo.

Debut soñado con gol y asistencia, pero también demostró que Armando González debe seguir trabajando la efectividad

El debut de Armando González como titular con el Olympiacos difícilmente podría haber comenzado de mejor manera, con gol y asistencia incluidos. Sin embargo, La Hormiga también volvió a mostrar que debe seguir trabajando en su efectividad frente al arco, pues minutos antes de protagonizar sus dos grandes acciones realizó un movimiento magistral para desmarcarse y quedar completamente solo frente a la portería, aunque terminó mandando el balón por encima del travesaño en una falla que pudo haberle costado caro.