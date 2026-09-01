Armando González no solo fue convocado en Olympiacos para enfrentar a AE Larisa por la Copa de Grecia, sino que también sería titular. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a Hormiga.

Este miércoles Olympiacos tendrá su debut en la Copa de Grecia 2026-2027 cuando enfrente a AE Larisa. Se especula que Armando González podría ser titular, por lo que repasamos cómo y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO al exjugador de Chivas en territorio griego.

El domingo, Hormiga tuvo su debut en la Superliga de Grecia con el partido abierto gracias al gol de Jota Silva. El futbolista formado en Verde Valle ingresó a falta de 21 minutos, generó jugadas de peligro y se perdió un gol claro luego de estrellar el balón en el travesaño.

Tras debutar con Olympiacos, Armando González volvió a ser convocado por el conjunto helénico para enfrentar a AE Larisapor la jornada uno de la Copa de Grecia. Cabe destacar que este certamen se define en una interliga que van a disputar 16 equipos, en el que cada uno juega cuatro encuentros y clasifican los ocho mejores clasificados a los Cuartos de Final.

Armando González jugará este miércoles ante AE Larisa. (Foto: X / @Olympiacos)

¿Cuándo y a qué hora se jugará el AE Larisa vs. Olympiacos por la Copa de Grecia?

El choque entre AE Larisa y Olympiacos se jugará este miércoles 2 de septiembre a las 11:00 del Centro de México correspondiente a la Jornada 1 de la Copa de Grecia. El encuentro tendrá como escenario AEL FC Arena, en el que Hormiga podría disputar su primer partido como titular en el equipo rojiblanco.

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¿Cómo ver EN VIVO el AE Larisa vs. Olympiacos por la Copa de Grecia?

El juego en el que Armando González podría ser titular con Olympiacos ante AE Larisa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en las diferentes plataformas de Claro Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con la Hormiga en la Copa de Grecia.