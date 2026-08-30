Hormiga González tuvo su debut en Olympiacos de Grecia y falló un gol muy claro. Tras el partido, el exjugador de Chivas afirmó que no estaba satisfecho.

Finalmente, en Grecia se dio el debut de Armando González en la victoria de Olympiacos por 1-0 ante Asteras. Tras lo sucedido en el Estadio Theodoros Kolokotronis, Hormiga se mostró contento por superar al conjunto de Trípoli, pero señaló que no está satisfecho y que aún lo puede hacer mejor.

No cabe duda de que el estreno del exjugador del Guadalajara fue muy bueno, ya que generó tres jugadas de peligro que no terminaron en gol. Sin embargo, la primera imagen que dio el nacido en Aguascalientes fue muy buena porque se produjo jugadas para anotar, se asoció con sus compañeros, pero, al igual que con el Guadalajara, falló en la definición.

Tras su debut en el Estadio Theodoros Kolokotronis, Armando González mantuvo diálogos con la prensa a los cuales señaló que estaba contento y que quiere mejorar. “No estoy satisfecho, creo que lo puedo hacer mucho mejor. Estoy muy ansioso de meter gol, pero estoy muy contento de haber ganado, lo importante es ganar y sacar los tres puntos”, expresó Hormiga.

Armando González debutó en Olympiacos. (Foto: X / @Olympiacos)

Y agregó: “El futbol (europeo) es muy dinámico, muy físico. Creo que si yo hago lo que sé hacer me va a ir muy bien”. Por último, prometió dejar todo en el campo de juego y anotar. “Mi entrega total. Es lo que puedo prometer porque es lo que depende de mí y, si Dios quiere, es meter goles”, afirmó.

Así fue el gol que falló Armando González

En el minuto 69, Armando González ingresó y en la primera jugada de peligro se resbaló al momento de rematar, mientras que minutos después tuvo un mano a mano que finalizó con un tiro débil. De todas maneras, sobre el final del partido tuvo revancha, recibió solo y falló tras estrellar su tiro en el travesaño.

Video del gol que falló Hormiga González