Finalmente, Armando González tuvo su debut en la Superliga de Grecia en la victoria de Olympiacos ante Asteras. En menos de 30 minutos, Hormiga tuvo su primer gol en el conjunto helénico, pero estrelló el balón en el travesaño. ¡Era un estreno soñado para el canterano del Guadalajara!

Una semana después de haber firmado con el conjunto helénico, el canterano del Guadalajara no solo fue convocado, sino que además tuvo sus primeros minutos de juego. Sin embargo, tuvo que esperar al segundo tiempo debido a que el nueve titular para José Luis Mendilibar es Ayoub El Kaabi.

En el minuto 69 Armando González ingresó y en la primera jugada de peligro se resbaló al momento de rematar, mientras que minutos después tuvo un mano a mano que finalizó un tiro débil. De todas maneras, sobre el final del partido tuvo revancha, recibió solo y falló tras estrellar su tiro en el travesaño.

Video del gol que falló Hormiga González