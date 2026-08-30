Chivas empató contra Pachuca en la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en Hidalgo, sale a la luz una imagen del enojo y reto de Gabriel Milito contra Brian Gutiérrez.

Chivas no tuvo un buen segundo tiempo y se despidió del Estadio Hidalgo con un empate 1-1 contra Pachuca. Tras lo vivido en territorio hidalguense, José María Garrido reveló en su canal de YouTube un enorme reto de Gabriel Milito a Brian Gutiérrez por no moverse cuando Luis Romo le envió un pase sin dificultad para recibirlo.

No cabe duda de que el Guadalajara llevó adelante unos excelentes 45 minutos, pero en la segunda parte su futbol desapareció. Sin embargo, el arbitraje volvió a inclinar la balanza contra el Rebaño Sagrado por un polémico penal cobrado a los Tuzos.

De todas maneras, Chivas jugó un pésimo segundo tiempo y Gabriel Milito no pudo ocultar su disconformidad en el Estadio Hidalgo. En las últimas horas, José María Garrido publicó un video sobre pasajes del partido que no se llegaron a ver en la transmisión de Fox Sports.

Gabriel Milito furioso con Brian Gutiérrez..

Allí se observa al técnico argentino enojado con Brian Gutiérrez luego de que no se hubiera movido para recibir un pase de Luis Romo que le pasó a unos metros. En las imágenes de Futbol con Cerebro se ve claramente al timonel rojiblanco gritando y pidiendo que se mueva para ir en busca de la pelota en una acción que no tenía la presión del rival y en la que podía generar una acción de peligro en el área de Carlos Moreno.

La advertencia de Gabriel Milito a Chivas

Tras el partido, Gabriel Milito dejó en claro a sus jugadores que solo van a ganar si son mejores que el rival y no por la camiseta. “Nosotros vamos partido a partido. El partido de hoy era muy importante ganarlo, sumar tres puntos y no pudimos hacerlo (…) Acá sabemos que solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas, vamos a ganar si lo hacemos bien, si lo hacemos como nosotros habitualmente somos capaces de hacerlo”, declaró.

Y agregó: “Los jugadores no piensan eso (que van a ganar solo por ser Chivas). El rival, ante la necesidad y el momento que está atravesando, tuvo que generarnos más oposición. Los espacios estaban, debimos tener una mejor circulación de la pelota”.