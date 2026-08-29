El entrenador del Guadalajara manifestó públicamente su confianza en los dos refuerzos que trajeron; sin embargo, sabe que están lejos de demostrar lo que se espera de ellos en el Rebaño.

Chivas sacudió el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 al conseguir los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, futbolistas que venían de brillar en Pumas y en Xolos, respectivamente; sin embargo, su rendimiento en el Rebaño Sagrado ha estado lejos de lo que mostraron en otros clubes.

Es por eso que al término del partido entre el Guadalajara y el Pachuca, se le cuestionó al entrenador Gabriel Milito sobre la razón por la cual ambos futbolistas no han demostrado su calidad en el conjunto rojiblanco, por lo que el entrenador argentino aseguró que están en el proceso de adaptación, por lo que pidió paciencia.

“Tiempo. Falta tiempo, adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos para atacar y para defender. La calidad está, pero a veces los procesos de cuando llega un jugador nuevo, adaptarse a un equipo nuevo, a una idea de juego nueva, llevan tiempo.

“Por eso muchas veces optamos iniciar el partido con jugadores que ya tienen mayor recorrido con nosotros porque entienden mejor qué pretendemos y ellos están en el proceso de adaptación, de comprender qué pretendemos de cada uno de ellos y en las posiciones en las que puedan jugar. Lo van a conseguir porque tienen talento, para eso los trajimos. Es eso, principalmente tiempo“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los números de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda en Chivas

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El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.