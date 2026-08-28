Desde Argentina surgió un nuevo reporte que asegura que el entrenador del Guadalajara no tiene la experiencia para lidiar con la presión del Millonario.

Gabriel Milito se ha convertido en la sensación de la Liga MX por la transformación que ha gestado en Chivas desde su llegada hace poco más de un año; sin embargo, ese buen trabajo lo ha puesto en el radar de algunos clubes de Argentina, en donde destaca River Plate.

La escuadra Millonaria está atravesando un momento de crisis, por lo que nuevamente han puesto la mira en la Liga MX, en donde se les ha vinculado a entrenadores como Hernán Crespo de Atlas, Matías Almeyda de Rayados y evidentemente, Gabriel Milito del Guadalajara.

Sin embargo, para tranquilidad de la afición del Rebaño, la dirigencia de River habría decidido no seguir contemplando al Mariscal como su próximo entrenador, debido a que consideran que no tiene la “espalda” para poder lidiar con una situación delicada como la que atraviesa el conjunto sudamericano.

Según información difundida por Renzo Pantich del prestigiado portal La Página Millonaria, el entrenador del Rebaño Sagrado ha quedado descartado debido a que no cuenta con “la espalda” para poder lidiar con el peso de una institución en crisis como la argentina.

“Milito, está en Chivas de Guadalajara. No le da la espalda para dirigir a River. Gusta, gusta mucho a la dirigencia de River Plate, pero no creen que sea el momento para que se haga cargo de este momento caliente del club”, explicó el comunicador.

Comparativa de Chivas y River Plate