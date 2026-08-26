Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca por el Apertura 2026, tras golear a Tijuana por 5-2 en el Estadio Akron. En medio de este contexto, el Guadalajara logró dos importantes fichajes, que aún no despertaron, y vendió a Armando González.

A pesar de la salida de Hormiga del Guadalajara, el mercado de pases sigue abierto y la directiva sabe que tiene varias joyas que aún pueden salir del equipo. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del conjunto rojiblanco.

Armando González

Armando González se fue a jugar a Europa. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Finalmente, el viernes pasado se confirmó que Chivas vendió el 80% de la carta de Armando González a Olympiacos de Grecia a cambio de diez millones de dólares más dos millones en variables. El canterano rojiblanco se va del Rebaño Sagrado tras anotar 24 goles en la temporada 2025-2026.

Hugo Camberos

Hugo Camberos se destacó en el Premundial de la CONCACAF. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Hugo Camberos es uno de los jugadores que Chivas sabe muy bien que podrían llegar a tener ofertas desde hace un buen tiempo. En los últimos días se rumoreó que PSV estaba detrás de él, pero en las oficinas de Verde Valle nunca llegó una oferta. De momento, está lejos su salida del Guadalajara.

Raúl Rangel

Raúl Rangel fue tentado por Europa. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Tras confirmarse la salida de Armando González, comenzó a surgir la información de que Raúl Rangel podía salir de Verde Valle por el interés del Dinamo Zagreb de Croacia. Sin embargo, a las oficinas de Verde Valle no llegó ninguna oferta y está lejos su salida del Rebaño Sagrado debido a que César Merlo confirmó que el portero no quiere abandonar al conjunto rojiblanco sin darle margen para definir a su sucesor.

Santiago Sandoval

Santiago Sandoval se destaca en las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Santiago Sandoval fue uno de los jugadores que Chivas logró exponer de la mejor manera en sus vitrinas porque Gabriel Milito tiene debilidad por él. Se supo que, tanto en el Premundial de la CONCACAF como en la goleada del Rebaño Sagrado ante el Xolo, hubo visores de Europa que lo siguen de cerca, que estudian su perfil y que no hay ofertas por él.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez se quedaría de momento en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

En plena Copa del Mundo 2026, César Merlo confirmó en X que Brian Gutiérrez estaba en el radar de clubes de Francia y en agostó señaló que no sería extraño que llegue una oferta por él. A menos de una semana de que cierre el mercado de pases en Europa, se sabe que Chivas no tiene una oferta por él.