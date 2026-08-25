Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca. En medio de este contexto, revelan que visores de Europa están conformes con el juego de Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

El último fin de semana Chivas llevó adelante un verdadero festival debido a que bailó a Tijuana por 5-2 en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en la jornada 5 del Apertura 2026, Alex Ramírez reveló que en el Gigante de Zapopan hubo visores que fueron a ver a Gilberto Mora, pero que se llenaron el ojo con Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

El Rebaño Sagrado llevó adelante un gran partido ante el equipo de Sebastián Abreu en un primer tiempo en el que se fue arriba en el marcador con tres goles de diferencia. Gran parte de ese éxito se logró gracias al gran partido de los dos canteranos que jugaron como carrileros.

A más de 48 horas de lo vivido en el Estadio Akron, Alex Ramírez confirmó que hubo visores de Europa que estuvieron presentes en la victoria de Chivas y se llevaron grandes impresiones de Hugo Camberos y Santiago Sandoval cuando iban a ver a Gil Mora. En su reporte señala que los mismos llegaban de Inglaterra e Italia.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval seguidos en Chivas. (Foto: X/@Chivas)

“Hugo de Inglaterra quien vino a ver a Mora también traía en visorias tanto a Hugo Camberos como a Sandoval, por orden: Sandoval, Camberos; así por lo que les dejó el premundial, la eliminatoria que tuvieron ahora en Puebla. Y estuvieron siguiendo tanto a Hugo Camberos, a Morita y también a Sandoval”, comentó. A su vez, marcó que se les abren las puertas a ambos debido a que son seguidos desde el Premundial Sub-20.

¿Chivas tiene ofertas por Santiago Sandoval y Hugo Camberos?

En el mismo reporte, Alex Ramírez señaló que de momento en las oficinas de Chivas no han llegado ofertas por Santiago Sandoval y Hugo Camberos. “Andan en Guadalajara incluso investigando ciertas cosas de estudios de perfiles que hacen; y ni siquiera se acercaron a las familias, sino con técnicos o con jugadores con los que ellos compartieron en algún momento vestidor en básicas y otro tipo de análisis que traen. Pero están hasta este momento siendo seguidos muy de cerca”, reveló.

¿Santiago Sandoval y Hugo Camberos juegan ante Pachuca?

Luego del gran partido que hicieron ante Tijuana, la pregunta que surge es si Santiago Sandoval y Hugo Camberos van de inicio ante Pachuca. Todo indica que Camberos se mantendrá en el once por la lesión de Bryan González, mientras que Richard Ledezma regresaría al campo de juego para enfrentar a los Tuzos.