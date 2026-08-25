A la par de las negociaciones entre Chivas y Olympiacos por Armando González, que finalmente llegaron a buen puerto con el traspaso de La Hormiga al futbol griego, también hubo mucha atención alrededor de la posible salida de Raúl Rangel. El arquero rojiblanco apareció en varios reportes como uno de los objetivos del Dinamo Zagreb, aunque desde el comienzo existieron diferentes obstáculos que complicaron la operación.

Periodistas especializados en el mercado de fichajes, entre ellos César Luis Merlo, dejaron claro que el interés del conjunto croata por Raúl Rangel era real. Sin embargo, había varias situaciones que podían impedir que las conversaciones avanzaran, entre ellas la posibilidad de que el Barcelona cediera al Dinamo Zagreb al arquero croata Dominik Livaković. Finalmente, ese movimiento entre los dos clubes no se concretó, pero tampoco fue suficiente para que el Tala terminara en Croacia.

La caída de la operación por Livaković parecía facilitar el camino para que Rangel llegara al conjunto croata, pero la posibilidad de que el Tala saliera del Guadalajara terminó alejándose por completo debido a las pretensiones económicas del club rojiblanco. Aunque el Dinamo necesitaba reforzar su portería, el precio que tendría que pagar por el arquero mexicano estaba muy por encima de lo que la institución estaba dispuesta a invertir.

Y es que la diferencia es considerable. Antes del Mundial, Chivas habría pedido alrededor de 6 millones de dólares por Raúl Rangel, pero después de que el arquero se convirtiera en titular de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, reportes desde Croacia aseguran que el Guadalajara habría tasado al Tala en aproximadamente 13 millones de euros. Una cifra muy alejada de las posibilidades económicas que tenía contempladas el Dinamo Zagreb.

De hecho, todo apunta a que el Dinamo Zagreb no estaba dispuesto a pagar más de 3 millones de dólares por un arquero, una postura que incluso habría sido determinante para que tampoco se concretara el préstamo de Livaković. Ante este escenario, el precio que habría establecido Chivas por Rangel quedó completamente fuera de su presupuesto y el conjunto croata ahora tendría como Plan C la contratación de Dominik Kotarski, descartando prácticamente por completo la posibilidad de fichar al guardameta rojiblanco.

Raúl Rangel habría rechazado salir de Chivas en los últimos días del mercado de fichajes

Además de las dificultades económicas, Raúl Rangel tampoco tendría intención de abandonar Chivas a cualquier precio durante los últimos días del mercado. El arquero habría dejado claro que quiere dar el salto al futbol europeo, pero también que no pretende salir del Guadalajara de último momento y dejar al club sin margen para encontrar un reemplazo. Por ello, si una nueva oportunidad aparece para el Tala, tendría que tratarse de una propuesta que convenza tanto al jugador como al conjunto rojiblanco.