A pesar de la salida de Armando González, el mercado de pases sigue abierto y son varios los jugadores de Chivas que generan interés en el extranjero. Uno de ellos sería Raúl Rangel, ya que revelan que su agente se reunió con la directiva rojiblanca.

Raúl Rangel es otro de los jugadores que a los que en las últimas horas se lo vinculó con Europa, ya que se informó que Dinamo Zagreb está interesado en sus servicios. A pesar de que varios medios confirmaron que no llegó una oferta del conjunto croata, revelaron que el Guadalajara y el agente del Tala se habrían reunido porque llegó una propuesta de contrato para el portero.

El Rebaño Sagrado acaba de vender a Armando González a Olympiacos de Grecia a cambio de 12 millones de dólares. La salida de este activo sin duda repercute deportivamente debido a que la directiva dejó salir a un jugador que en la temporada 2025-2026 aportó 24 goles en la Liga MX.

En medio de la salida de Hormiga, Matteo Moretto, periodista de Diario Marca, informó que Dinamo Zagreb está interesado en Raúl Rangel. Tanto César Huerta como César Merlo, confirmaron que no hay oferta, pero que es un hecho que el futbolista interesa en el futbol de Europa y que no sería extraño que venga por él.

Raúl Rangel quiere jugar en Europa, pero bajo sus términos.

En medio de este contexto, Freddy Olivares confirmó en Diario Récord que el agente del Tala y la directiva del Guadalajara mantuvieron una reunión porque hubo un contacto del equipo balcánico con el portero rojiblanco. “Hoy hubo una reunión de su agente con la directiva del Guadalajara para hablar de este tema, del interés del Dinamo Zagreb por el Tala Rangel. No hay una oferta oficial como tal en Chivas, pero para el jugador es convincente la oferta que se está charlando. Llegó el documento del interés principalmente al representante y están platicando en el Club Chivas Verde Valle”, confirmó el insider rojiblanco.

La exigencia de Raúl Rangel para salir de Chivas

Por otro lado, César Merlo confirmó que Raúl Rangel no quiere salir de Chivas si llega una oferta de último momento a días de cerrar el mercado de pases. “El Tala ve con buenos ojos irse a Europa, pero también sueña con ser campeón con las Chivas. El Tala Rangel, si viene una oferta a Europa, no quiere complicar a Chivas. ¿Qué quiere decir? Que si supongamos llega un club europeo faltando 3 días para que cierre el mercado de pases en Europa, el Tala Rangel no tiene la voluntad de irse sobre el cierre”, comentó el periodista argentino.

Estadísticas proporicionadas por Transfermarkt. (Imagen generada por ChatGPT)

Y agregó: “Entiende que le va a dar a Chivas poquísimo tiempo de conseguir un reemplazo del que, sin lugar a dudas para mí, es el mejor arquero de la Liga MX. Quiere ir a Europa, pero también no le molesta quedarse en Chivas para nada porque quiere quedarse campeón, y si aparece algo de Europa, tiene que ser en plazos que le permitan a Chivas traer un reemplazo”.