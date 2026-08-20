Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Tijuana. En medio de este contexto, confirman que no hay pelea entre Gabriel Milito y Brian Gutiérrez.

En la Liga MX todo los focos están puestos sobre lo que ocurre en Chivas debido a que se dio la salida de Armando González. En medio de este contexto, Freddy Olivares, periodista de Diario Récord, confirmó que Brian Gutiérrez y Gabriel Milito no se pelearon como se dio a conocer en las últimas horas.

El mediocampista que surgió en Chicago Fire necesitó un puñado de partidos con el Guadalajara para ser convocado a la Selección Mexicana. A su vez, su enorme momento lo llevó a ser tenido en cuenta por Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 en el que no solo fue convocado, sino que además fue titular en dos partidos.

La actualidad de Brian Gutiérrez está muy por debajo del nivel con el que llegó a Chivas, por lo que Gabriel Milito decidió sentarlo. En medio de la salida de Armando González, el Pollo Ortiz, periodista de Fox Sports, afirmó que el mexicoamericano pidió irse del equipo porque su relación no es buena con el técnico argentino.

Brian Gutiérrez estaría peleado con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Esta tarde, desde Guadalajara, Freddy Olivares reveló que el futbolista no tiene ningún problema con el timonel rojiblanco. “Pregunté ese tema ayer por la tarde noche con gente de su entorno y me decían que no, que no hay absolutamente nada. Es más, les daba risa la publicación. (…) Él está contento por acá, lo único que sí que siempre tiene ruidito el jugador es si llega alguna oferta importante”, señaló el insider del Guadalajara en Diario Récord.

Y agregó: “Lo único que comentaron es que Brian está cómodo en el equipo, pero no con la ciudad. Le cuesta mucho a los jugadores mexicoamericanos, le costó a Daniel Aguirre y le costó a Cade Cowell, sobre el tema de los traslados. (…) El tema de Milito si me han dicho que es exigente y si tiene mano dura con los jugadores al momento de los trabajos tácticos y demás, pero que con Brian no tiene problemas”.

¿Brian Gutiérrez sale de Chivas?

Ayer, David Medrano dio a conocer que uno de los equipos que pertenece a Red Bull estaría interesado en Brian Gutiérrez. César Merlo confirmó en su canal de YouTube que esta información era falsa. “Hoy se habló de que el representante de Brian Gutiérrez estuvo reunido con el jugador ante una posible oferta del New York Red Bull de la MLS o de cualquier otro club del grupo Red Bull. Yo voy a decir que esta situación es completamente falsa (…) No va a ir a jugar a la liga de Estados Unidos, viene de ahí. Por ahora, no hay ofertas concretas por Brian Gutiérrez”, reportó.