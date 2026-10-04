Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América en Estados Unidos en una nueva edición del Clásico Nacional. De cara al partido, Gabriel Milito tomó una importante determinación al marginar del banco de suplentes a Omar Govea, suspendido ante Atlas, y a los lesionados José Castillo, Bryan González, Miguel Gómez y Miguel Tapias.
Sin duda el técnico argentino había dado una enorme noticia con su lista de convocados debido a que contaba con varios jugadores que podían ser tenidos en cuenta para el partido ante Atlas.
Sin embargo, para el duelo ante América, Gabriel Milito no solo confirmó una alineación con dos suplentes, sino que además sacó del banco a jugadores que estaban recuperados o que no juegan ante Atlas como Omar Govea, quien se fue expulsado ante Querétaro. A su vez, el estratega decidió no tener en cuenta a Bryan González, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias. De momento, el Guadalajara no dio una explicación por esta decisión.
¿Cómo ver América vs. Chivas en Estados Unidos?
El partido entre América y Chivas en Estados Unidos se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 19:10 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime y Fox, mientras que en territorio estadounidense por Telemundo y Peacock.
Alineación confirmada en Chivas
Gabriel Milito confirmó su clásico 3-5-1 con dos canteranos y los fichajes estelares para el Apertura 2026. De esta manera, el Guadalajara saltará al campo de juego con: Óscar Whalley, Daniel Aguirre, Luis Rey, Carlos Hernández, Leonel Calderón, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Rubén González, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda