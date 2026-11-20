Carolina Jaramillo es una leyenda viviente de Chivas Femenil debido a su amor por los colores, calidad y honor con el que ha defendido el escudo rojiblanco desde su llegada al redil; sin embargo, actualmente estaría viviendo momentos de tensión debido a su evidente ruptura con la directiva encabezada por Nelly Simón y el cuerpo técnico comandado por Antonio Contreras.

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Hace unas semanas, la Comandante envió un mensaje polémico en sus redes sociales en donde destapó que la cúpula del Guadalajara no ha demostrado interés en renovarle, en donde además aseguró que eso no ha mermado su compromiso y deseo de jugar en el Rebaño, por lo que de inmediato los aficionados se volcaron en contra del entrenador español.

Por si fuera poco, para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final contra las Bravas de Juárez, Caro Jaramillo recibió el castigo interno del chiverío, por lo que fue enviada a la tribuna , es decir, ya ni siquiera fue tomada en cuenta para dicho compromiso.

¿Cuál sería el destino de Caro Jaramillo en el Clausura 2027?

Caro Jaramillo es una de las mejores mediocampistas que hay en todo el Circuito Rosa, por lo que parece evidente que habrá clubes interesados en hacerse de sus servicios; sin embargo, el Toluca sería el club con más posibilidades de fichar a la Comandante, ya que le han seguido la pista desde hace varios torneos, además de la cercana relación que tiene con Karla Martínez desde que ambas estaban en el Guadalajara.

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Por si fuera poco, la escuadra escarlata podría entrar a una reestructuración, ya que la comunicadora Fanni Hernández, destapó que las mediocampistas francesas Eugenie Le Sommer y Faustine Robert, ya tendrían un pie fuera del conjunto mexiquense, por lo que apuntarían a buscar nuevos horizontes

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"Además llegaría como agente libre. Muchos la pedían para América, pero no creo que en América tenga lugar, pero sí me parece que un Toluca porque no sé si vieron, Le Sommer y Faustine se despidieron, me parece y creo que por ahí podría venir Caro Jaramillo", explicó la comunicadora de TUDN, Fanni Hernández.