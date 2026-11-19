Chivas lleva varios mercados de fichajes intentando reforzar su defensa central, pues Gabriel Milito considera fundamental contar con futbolistas que se adapten a su particular estilo de juego, algo que ha complicado bastante el trabajo de la directiva rojiblanca. Y es que, aunque existen diferentes opciones dentro de la Liga MX, no todos los defensores reúnen las características que busca el entrenador argentino para su sistema táctico. Por eso, el Guadalajara ha tenido dificultades para encontrar un refuerzo que realmente represente un salto de calidad, especialmente porque necesita jugadores capaces de competir por la titularidad y ofrecer soluciones en una posición que ha sufrido numerosas bajas por lesión durante el Apertura 2026.

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Y es que Gabriel Milito no busca centrales que solamente destaquen por su capacidad defensiva, sino futbolistas con buen control de balón, precisión en los pases y facilidad para incorporarse al ataque. Esta idea ha quedado bastante clara con jugadores como Daniel Aguirre, Luis Romo y Diego Campillo, quienes han conseguido adaptarse al sistema del entrenador argentino gracias a su experiencia jugando también en el mediocampo. De hecho, una de las principales características de la defensa rojiblanca es su capacidad para progresar con el balón y participar activamente en la construcción de las jugadas ofensivas, por lo que encontrar un refuerzo con estas cualidades se ha convertido en una tarea complicada para la directiva.

Víctor Guzmán se lesionó varias semanas en el presente torneo.

Photo: Manlio Contreras

En ese sentido, uno de los nombres que más sonó como posible refuerzo de Chivas durante el mercado de fichajes del Apertura 2026 fue Víctor Guzmán , defensa central de Monterrey que parecía reunir varias de las características que buscaba Gabriel Milito. Y es que el Toro no estaba consiguiendo las oportunidades esperadas bajo las órdenes de Domènec Torrent, por lo que comenzaron a surgir versiones sobre una posible salida del conjunto regiomontano. Ante esta situación, el Guadalajara apareció como uno de los equipos que podrían intentar aprovechar su falta de minutos para conseguir su contratación, especialmente porque se trata de un futbolista mexicano con experiencia en la Liga MX y condiciones interesantes para jugar en una defensa de tres centrales.

Sin embargo, la situación de Víctor Guzmán cambió considerablemente después de la llegada de Matías Almeyda al banquillo de Monterrey, pues el defensor comenzó a recibir mayores oportunidades y recuperó protagonismo dentro del equipo. No obstante, las lesiones musculares se han convertido en uno de sus principales problemas durante el Apertura 2026, impidiéndole mantener la continuidad que esperaba. De hecho, el propio Toro reconoció recientemente en conferencia de prensa que esta situación le ha generado bastante frustración, aunque también intentó restarle gravedad al señalar que únicamente ha sufrido dos desgarros. Sus declaraciones dejaron claro que el futbolista quiere mantenerse disponible y aprovechar la confianza que ha recibido de su nuevo entrenador.

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Y es que Víctor Guzmán se ha perdido cuatro partidos del Apertura 2026 debido a estos problemas físicos, una situación que podría generar preocupación si Chivas vuelve a considerarlo como posible refuerzo. Cabe recordar que la defensa central fue precisamente una de las zonas más afectadas por las lesiones durante el presente campeonato, obligando a Gabriel Milito a realizar diferentes modificaciones para mantener el funcionamiento del equipo. Por eso, si el Toro hubiera llegado al Guadalajara y sufrido los mismos inconvenientes musculares, la crisis defensiva rojiblanca podría haberse complicado todavía más. Aunque dos desgarros no necesariamente significan que un futbolista tenga problemas físicos crónicos, su disponibilidad sería un aspecto importante que la directiva tendría que evaluar antes de intentar cualquier negociación.

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¿Volverá Chivas a intentar volver a fichar a Víctor Guzmán en algún mercado de pases?

Por ahora, la defensa central continúa siendo una de las posiciones que Chivas buscaría reforzar para el Clausura 2027, aunque la principal prioridad de la directiva rojiblanca sería encontrar un delantero que pueda ofrecer mayores soluciones ofensivas. Sin embargo, parece complicado que Víctor Guzmán vuelva a convertirse en una opción accesible para el Guadalajara, especialmente porque su situación en Monterrey es muy diferente a la que vivía hace algunos meses. Y es que el propio defensor reconoció que con Matías Almeyda recuperó la confianza en sus capacidades y la alegría de jugar al fútbol , por lo que no existen señales claras de que actualmente esté buscando abandonar a Rayados. De esta manera, Chivas probablemente tendrá que analizar otras alternativas si quiere incorporar un central que cumpla con las exigencias de Gabriel Milito.