El mercado de fichajes está por abrirse de cara al Clausura 2027, por lo que los rumores sobre el futuro de varios futbolistas está en el aire y, como siempre, a varios de ellos se les ha comenzado a vincular con Chivas, en donde el mediocampista ofensivo del Pachuca, Alán Bautista, estaría en el radar del Rebaño para el próximo torneo.

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El reportero Jesús Hernández destapó que una fuente en el interior de los Tuzos le habría comentado que el futbolista del conjunto hidalguense estaría siendo seguido por el Guadalajara, en donde los dirigentes rojiblancos ya habrían entablado conversaciones con los de la Bella Airosa, pero para conocer la situación contractual del futbolista de 24 años de edad.

"Me dice mi insider de Grupo Pachuca: 'Chivas ha preguntado por Alan Bautista'. Tiene 24 años, es volante ofensivo por derecha y 100 partidos en primera. Un muchacho con fogueo en partidos internacionales. Me dijo: 'trucha que Chivas ya está sondeándolo y ya hicieron acercamientos con Pachuca para ver cuánto gana, su perfil'.

"Ojo, Pachuca lo tiene tazado en 5 millones (...) Mi contacto no me ha dicho: 'Chivas ya ofreció tanto'. Solo me dijo: acá ya están dándole seguimientos a Alan Bautista", explicó el comunicador en su canal de YouTube.

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¿En cuánto está cotizado Alán Bautista en Transfermarkt?

Aunque Jesús Hernández destapó que los dirigentes de los Tuzos estarían esperando negociar a su futbolista por 5 millones de dólares, el portal especializado Transfermarkt, tiene cotizado al canterano de la escuadra hidalguense en aproximadamente 3.5 millones de euros, por lo que la cifra no sería tan disparatada.

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Los números de Alán Bautista en el Apertura 2026