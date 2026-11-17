Chivas Femenil atraviesa un momento de incertidumbre justo cuando comienza la etapa más importante del Apertura 2026, pues después de conseguir seis victorias consecutivas, el equipo de Antonio Contreras cerró la fase regular con una derrota contra América. Posteriormente, el Guadalajara tampoco consiguió recuperar su mejor funcionamiento durante los Cuartos de Final contra FC Juárez, aunque logró avanzar a las Semifinales gracias a su mejor posición en la Tabla General, después de empatar ambos encuentros de la eliminatoria. Sin embargo, las rojiblancas tendrán que esperar casi un mes para disputar su siguiente partido oficial, una pausa que podría convertirse en una oportunidad importante para corregir errores y recuperar la confianza antes de enfrentar a Rayadas de Monterrey.

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Aunque la espera podría parecer excesiva considerando que la Liguilla ya está en marcha, la pausa de casi tres semanas no es una decisión exclusiva de la Liga MX Femenil ni responde a algún problema de organización de último momento. En realidad, la suspensión de actividades estaba contemplada desde la planeación del Apertura 2026 y se debe a los compromisos internacionales de las selecciones nacionales. Por eso, tanto Chivas como América, Pumas y Rayadas tendrán que esperar hasta diciembre para disputar las Semifinales, pues el calendario establece una interrupción del 16 de noviembre al 6 de diciembre, periodo durante el cual las futbolistas convocadas deberán concentrarse con sus respectivas selecciones.

Chivas Femenil empató ante Juárez en el global.

Photo: Imago7

Uno de los principales motivos de esta pausa es la ventana internacional de la FIFA, que reserva varias semanas para que las selecciones nacionales puedan disputar sus compromisos oficiales. Sin embargo, en esta ocasión también adquiere especial importancia el Campeonato Concacaf W y el proceso clasificatorio de la región, debido a que están en juego los boletos para dos de los torneos más importantes del fútbol femenil internacional. Y es que las selecciones buscan asegurar su participación en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que los clubes deben liberar a sus futbolistas convocadas y adaptar sus calendarios para evitar que las fases decisivas de sus competiciones coincidan con estos compromisos.

Además, los equipos de la Liga MX Femenil acordaron facilitar la concentración de las futbolistas convocadas a la Selección Mexicana, que comenzó sus trabajos desde el 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento, bajo las órdenes del entrenador Pedro López. Esto significa que Chivas Femenil tendrá que realizar parte de su preparación sin algunas de sus jugadoras internacionales, aunque el cuerpo técnico también podrá aprovechar este periodo para trabajar con el resto del plantel. En ese sentido, Antonio Contreras tendrá una oportunidad importante para corregir los problemas que mostró el Guadalajara contra América y FC Juárez, especialmente porque las rojiblancas necesitan recuperar su contundencia ofensiva si quieren superar a uno de los rivales más fuertes del campeonato.

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Antonio Contreras es muy cuestionado por la afición.

Photo: IMAGO7

De esta manera, las Semifinales del Apertura 2026 enfrentarán a América contra Pumas en una nueva edición del Clásico Capitalino, mientras que Chivas tendrá que medirse con Rayadas de Monterrey en una eliminatoria que promete ser bastante complicada. De acuerdo con el calendario previsto, los partidos de Ida se disputarán entre el miércoles 9 y el jueves 10 de diciembre, mientras que los encuentros de Vuelta están contemplados para el sábado 12 y domingo 13 del mismo mes. Además, la Gran Final se celebraría tentativamente entre el 16 y el 20 de diciembre, por lo que el campeonato se definirá durante las últimas semanas del año, después de una pausa que podría influir considerablemente en el ritmo competitivo de los cuatro semifinalistas.

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¿Dónde y cuándo jugará Chivas las semifinales del Apertura 2026?

Una vez que concluya la actividad de las selecciones nacionales, Chivas Femenil retomará su participación en la Liguilla enfrentando a Rayadas de Monterrey, en una serie que comenzará en territorio rojiblanco y terminará en casa del conjunto regiomontano. Aunque todavía falta confirmar los días y horarios definitivos, el calendario contempla que el Partido de Ida se juegue el 9 o 10 de diciembre de 2026, en el Estadio Akron, mientras que la vuelta se jugará el 12 o 13 de diciembre de 2026, en el Estadio BBVA. De esta manera, el Guadalajara tendrá que aprovechar las próximas semanas para recuperar su mejor versión y llegar preparado a una eliminatoria de máxima exigencia, especialmente porque buscará regresar a una Final de la Liga MX Femenil y mantenerse en la pelea por el título del Apertura 2026.