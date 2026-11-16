La Selección Mexicana volverá a tener acción esta semana, cuando enfrente a Jamaica en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo, a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas con el Tri.

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El equipo de Rafa Márquez dejó mucho que desear ante unos Reggae Boys que con poco se fueron al descanso con dos goles arriba en el marcador. Raúl Rangel fue el culpable de generar insólitamente el tiro de esquina para el primer gol de los jamaiquinos.

Cabe destacar que no solo el Tala, sino además Roberto Alvarado y Luis Romo tuvieron un mal partido en el que no pudieron marcar la diferencia. Sin embargo, en el segundo tiempo, Santiago Sandoval ingresó y fue uno de los futbolistas destacados para que el Tri lograra descontar una diferencia en el marcador de tres goles a uno.

La gran pregunta que surge por estas horas es qué jugadores de Chivas irán de inicio en México vs. Jamaica en el Gigante de Acero en Monterrey. Es un hecho que Roberto Alvarado irá de inicio en el equipo de Rafa Márquez y sería llamativo que el timonel deje afuera a Raúl Rangel cuando los responsables de los goles fueron otros. Quedará por saber si utiliza en esta ocasión a Armando González.

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México vs. Jamaica: cuándo y a qué hora es

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El encuentro definirá a uno de los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones Concacaf. Cabe destacar que el Tri necesita ganar por la mínima diferencia para clasificar.

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México vs. Jamaica: cómo y por dónde ver

El encuentro entre México y Jamaica se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univisión y TV Azteca. Por otra parte, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos.