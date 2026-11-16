La Selección Mexicana Sub-20 llevó adelante su último amistoso luego de haber igualado 2-2 ante Chile de visitante. Hugo Camberos volvió a tener acción, en esta ocasión desde el banco de suplentes, y falló un gol cantado a minutos del final, que pudo haber significado el 3-2 para el Tri de Alex Diego.

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Es un hecho que el Rebaño Sagrado no para de marcar la diferencia en sus fuerzas básicas debido a que son varias las joyas que son continuamente convocadas a las diferentes categorías del conjunto nacional. Es más, de no ser por Rafa Márquez, Santiago Sandoval seguramente hubiera sido citado a la gira que se llevó adelante en el territorio trasandino.

Esta mañana, la Selección Mexicana Sub-20 llevó adelante su último amistoso frente a Chile, el cual finalizó empatado 2-2. Para los dirigidos de Alex Diego anotaron Iván Cárdenas, desde fuera del área, y Dereck Giménez.

Hugo Camberos vio acción con la Selección Mexicana Sub-20.

Photo: Hugo Camberos vio acción con la Selección Mexicana Sub-20.

En la segunda mitad, ingresó Gael García Ortega, quien volvió a ser imparable y provocó un penal que falló Martín, atacante de Atlas. Por otra parte, en el minuto 88, Hugo Camberos recibió el rebote y ni bien la tuvo remató ante un portero chileno que se hizo enorme para evitar que cayera el 3-2 final.

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Gael García Ortega anotó un golazo para la Selección Mexicana Sub-20

Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca, ya que es un interesante proyecto a futuro, es, sin duda, Gael García Ortega. El viernes, el Galleta fue titular en la Selección Mexicana Sub-20 y anotó un golazo en el amistoso ante Chile . Cabe destacar que en el mismo partido fue de inicio Hugo Camberos.

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Los números de Hugo Camberos en el Apertura 2026