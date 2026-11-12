Chivas sabe muy bien que Hugo Camberos es del interés de varios equipos. Sin embargo, periodista del Guadalajara reveló que no hay ofertas por él.

Uno de los rumores que surgieron en las últimas horas es en relación con la posible salida de Hugo Camberos de Chivas para jugar en Toluca o Pumas. Sin embargo, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que no llegó ni propuesta ni sondeo por el canterano, y que la única manera de que salga del Rebaño Sagrado es si el futbolista quiere salir o si Gabriel Milito lo cepilló.

Es un hecho que el técnico rojiblanco fue clave para mantener a la joya rojiblanca debido a que, de no entrar en planes, lo hubiera frizado como sucedió con Eduardo García, Érick Gutiérrez o Alan Pulido en el Clausura 2026. A su vez, quedó claro que entra en los planes porque en el Apertura 2026 fue titular en seis partidos como carrilero para reemplazar al lesionado Bryan González.

En medio de este contexto, Hugo Camberos fue noticia debido a que se lo vincula con fuerte interés de Toluca y Pumas, pero César Huerta fue el primero en señalar que no llegó nada por él. “De momento por él, no. Ni Toluca ni Pumas se han acercado a abrir la puerta de la negociación. (…) Sabe perfectamente la directiva que Camberos sí es muy del agrado de Mohamed”, confirmó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

¿Chivas vende a Hugo Camberos? (Foto: IMAGO7)

En el mismo reporte, Huerta confirmó que el Rebaño Sagrado no tiene pensado dejarlo ir porque el año que viene tiene doble competencia y necesita una plantilla robusta para pelear por los dos frentes. Sin embargo, afirmó que la única manera de salir es si el futbolista o si Gabriel Milito decide cepillarlo.

“Siempre hay reservas del caso y me recordaban justamente eso. A lo mejor la directiva no tiene la intención de que salga Hugo, pero siempre está la puerta abierta de una de dos. Que el futbolista pida salir, si él pudiera salir se tiene que forzosamente contemplar (…) o que el profe Gabriel Milito pida que salga y se ponga de acuerdo con Amaury, Manzo y Mier, pero no es el caso tampoco. No están peleados”, confirmó el insider rojiblanco.

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Hugo Camberos pudo llegar a León

Esta mañana, Alex Ramírez y Ricardo Durán confirmaron que la joya rojiblanca pudo haber jugado en León. “Siente que está en un momento que él puede tener más participación. Hugo Camberos sí analiza, sí le pasa por la mente y tiene mercado. Es más, León, antes de empezar este torneo, se lo quisieron llevar a Hugo Camberos. Le decían: ‘Yo acá te lo puedo dar oportunidad. Mándamelo un año sin opción a compra y yo te lo trabajo. En un año nos puede ayudar algo’”, reveló Alex Ramírez. Por su parte, Ricardo Durán agregó: “No más que le dijeron que lo querían gratis y ahí se atoró”.