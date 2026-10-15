El delantero del Guadalajara que apuntaba a ser un referente del futbol mexicano está en la recta final de su recuperación de ligamento cruzado anterior por tercera ocasión en su carrera.

El futbol es un deporte que implica que los jugadores se encuentren siempre en la mejor forma física posible; sin embargo, hay ocasiones en que la mala suerte aparece y complica las trayectorias de algunos futbolistas por temas de lesiones, tal y como le ha sucedido al canterano de Chivas, José Juan Macías.

El delantero surgido de la cantera rojiblanca apuntaba a ser una de las joyas más importantes en el futbol mexicano, ya que tuvo un destacado paso en fuerzas básicas y sus primeros años de carrera tras su debut con el Guadalajara y sobre todo, su paso por el León en donde peleó el campeonato de goleo y de la Liga MX.

Sin embargo, JJ Macías ha tenido que lidiar con tres lesiones de ligamento cruzado anterior, las cuales han ocasionado que esté tres de los más recientes cinco años fuera de actividad, tratando de recuperar su mejor versión física.

En noviembre del 2025, ya enfundado con los Pumas, el delantero volvió a ser víctima de la misma lesión por una jugada desafortunada; sin embargo, el delantero presumió su resiliencia y ya estaría a punto de regresar a las canchas y así lo presumió en su cuenta de Instagram con unas fotos entrenando con fuerza con el uniforme de los universitarios.

¿Qué es la ruptura de ligamento cruzado anterior?

¿Cuándo fue José Juan Macías el mejor goleador de Chivas?

Después de su brillante paso por el León, el Guadalajara le ofreció a JJ Macías el regresar a casa a vivir una segunda etapa para encabezar a las Chivalácticas de Ricardo Peláez, propuesta que aceptó el atacante, convirtiéndose de inmediato en el hombre gol del Rebaño aprovechando la salida de Alan Pulido al Sporting Kansas City.

Macías fue el mejor goleador de Chivas durante el Clausura 2020, que fue suspendido, al registrar cuatro goles tras 10 jornadas, posteriormente en el Guard1anes 2020 anotó cinco goles y en el Guard1anes 2021 anotó seis dianas, siendo los mejores registros de todo el plantel en esos tres torneos.