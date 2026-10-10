Todos los detalles para que no te pierdas el duelo contra los felinos que se disputará en el Estadio Akron por la Liga MX.

Chivas requiere de un cierre de fase regular poderoso para llegar con el mejor ritmo posible a la Liguilla del Apertura 2026, en donde el siguiente rival será de máxima exigencia cuando los Tigres visiten al Rebaño en la cancha del Estadio Akron como parte de la jornada 12 de la Liga MX.

Es por eso que el Guadalajara deberá aprovechar que disputará varios partidos en casa durante este mes de octubre, por lo que es indispensable hacer valer la localía para doblegar a los felinos que están en búsqueda de revivir en el torneo de la mano de Víctor Manuel Vucetich.

Los universitarios están tratando de revertir un pésimo arranque de torneo, en donde demostraron su experiencia y poderío al derrotar al Toluca en la jornada 11, por lo que tratarán de hacerle la travesura a Gabriel Milito y compañía en suelo tapatío.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Tigres?

El siguiente partido del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026 será contra los Tigres en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado para disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres?

El duelo entre rojiblancos y universitarios será transmitido en México EN VIVO y por exclusiva por la señal de Amazon Prime; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

¿Cómo van Chivas y Tigres en la tabla de posiciones?