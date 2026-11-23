Sin duda, Chivas llevó adelante un enorme partido para superar a Cruz Azul y finalizar como superlíder del Apertura 2026 de la Liga MX. Lo que la transmisión no mostró fue el festejo de Amaury Vergara con su familia y amigos en su palco luego del silbatazo final que dejaba a su equipo como líder de la general.

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Es un hecho que el Rebaño Sagrado no tuvo el mejor torneo debido a que tuvo un inicio irregular y cuando tenía partidos cerrados se le escapaban los tres puntos. Sucedió con América, Pachuca y León en duelos que tenía cerrados, pero que por falla de los jugadores o por tardías decisiones de Gabriel Milito llegaban a los empates.

Ayer, Chivas dominó claramente en el primer tiempo a Cruz Azul, en el segundo sufrió, pero terminó cerrando mejor el partido con un gran ingreso de Brian Gutiérrez. Una de las figuras del partido fue, sin duda, Efraín Álvarez, quien anotó un golazo luego de un enorme centro al espacio de Richard Ledezma .

Amaury Vergara festejó la victoria de Chivas.

Photo: IMAGO7

Por otra parte, uno de los grandes momentos que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue en relación con Amaury Vergara. En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve al dueño del Guadalajara festejando la victoria y a los saltos con su familia luego de que haya concretado el superliderato.

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Richard Ledezma contra el Toro Fernández

Otro momento que la transmisión no mostró en el Estadio Akron fue la reacción de Richard Ledezma contra el Toro Fernández. En un video que trascendió en redes sociales, se observa claramente que Richy pechea y empuja al delantero de la Máquina, quien segundos antes pasó por detrás de la portería del Tala Rangel e, innecesariamente, le mostró su escudo. Sin duda, un momento clave para dejar en claro que nadie se tiene que meter con la gente que los apoya partido a partido.

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Cabe destacar que del lado de Cruz Azul solamente fueron amonestados Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Carlos Rotondi, mientras que el Toro se fue del partido sin una advertencia por parte del árbitro del partido. Del lado del Rebaño Sagrado con Fernando González.