Chivas ya está instalado en los Cuartos de Final del Apertura 2026 y en el liderato general gracias al triunfo obtenido frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, por lo que millones de aficionados rojiblancos están ilusionados con que este semestre el Rebaño podrá ser campeón del futbol mexicano, en donde la leyenda de la escuadra tapatía, Claudio Suárez, reveló la clave del éxito en los títulos recientes de los rojiblancos.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En entrevista con Rebaño Pasión, el exdefensor y ahora analista de la cadena Fox Deportes, desmenuzó cómo se suscitaron los campeonatos del Verano de 1997 e inclusive, el del Clausura 2017 con Matías Almeyda, por lo que explicó que encuentra algunas similitudes con el equipo que ha armado Gabriel Milito y que replica aquella fórmula de éxito que consta de canteranos cobijados con refuerzos de experiencia.

"Me acuerdo del 97, cuando llegué les decía en broma: 'ya se acabaron el dinero' (risas). Por ahí del 95, si no me equivoco, fue cuando adquirió varios jugadores de seleccionados. Llegó mi compadre Alberto Coyote, Ramón Ramírez, Turrubiates, Daniel Guzmán, Missael Espinosa y por eso se le llamaba las Súper-Chivas.

"Cuando me tocó llegar en el 96, llegué junto con Tuca Ferretti y él hizo una combinación de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia (...) Logramos salir campeones, pero ya había esa base de algunos como Ramón Ramírez, como Coyote, Manolo Martínez, Gusano Nápoles, Camilo Romero, el Pulpo Zúñiga y de ahí surgió Joel Sánchez, el Tilón, Noé Zárate, el Gaby García que fue goleador. Se hizo una combinación y afortunadamente las cosas salieron muy bien.

PUBLICIDAD

"Indudablemente se necesitan jugadores con esa experiencia porque no cualquiera juega en Chivas. La verdad que pesa la playera y por eso me refiero a lo de la actualidad de Milito que realmente ha podido transmitir su idea.

PUBLICIDAD

"En el 2017 también tenían un buen equipo con Matías Almeyda, pero sí le veo muchas posibilidades de que pueda pasar algo similar, de poder lograr un título, porque eso te va a respaldar. Desgraciadamente, Chivas se ha tardado tanto en en poder lograr los títulos, que eso es lo que lo han cuestionado mucho, por eso mucha gente dice que ya no es grande. Chivas siempre va a ser grande por su historia", explicó el exjugador en palabras para Rebaño Pasión.

¿Cómo fue el título del Verano 1997?

El Guadalajara venía consolidando un proyecto en el que la promotora desembolsó varios millones de dólares en la contratación de refuerzos, en donde también se impulsaron a jugadores de las fuerzas básicas, haciendo una combinación que conquistó la gloria nacional al derrotar a Toros Neza en la Final del Verano 1997, rompiendo la racha de 10 años sin poder ser campeones de Liga MX.