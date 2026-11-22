En Grecia, Imanol Alguacil decidió dejar nuevamente en la banca a Armando González, quien no parece convencer al entrenador español. A falta de minutos para el final, la Hormiga cumplió porque un minuto después de haber ingresado anotó un golazo de cabeza para anotar el 6-2 final.

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El exjugador del Guadalajara no para de marcar goles cada vez que tiene la posibilidad de tener minutos en Grecia. Con la llegada del nuevo entrenador, pasó de indiscutido a relegado y a tener un puñado de oportunidades en cada partido.

Armando González anotó nuevamente en Grecia.

Sin embargo, Armando González cada vez que ingresa intenta marcar la diferencia y rescatar a Olympiacos de una derrota. En esta ocasión, el partido estaba definido, pero la Hormiga le ganó al defensa de Iraklis y anotó el 6-2 con un golazo de cabeza. Sin duda, nuestro canterano está destinado a triunfar.

Cabe destacar que, en lo que va de la temporada, el mexicano lleva anotados siete goles con Olympiacos. Dos en la Superliga de Grecia, tres en la Copa de Grecia y otros dos en la Europa League. La buena noticia es que anota siempre desde el banco de suplentes.

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Mateo Chávez anotó para AZ Alkmaar

Más temprano, Mateo Chávez tuvo acción en la victoria de AZ Alkmaar frente a Sparta Rotterdam por la jornada 13 de la Eredivisie. El Tiloncito apareció dos minutos después del gol en contra para anotar con clase el empate parcial.