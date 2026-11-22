Chivas vuelve a tener acción este domingo 22 de noviembre por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul. De cara al juego en el Estadio Akron, repasamos si el duelo del Rebaño Sagrado ante la Máquina se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta.

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América perdió ante Tigres, por lo que el Guadalajara tiene una oportunidad única para cerrar como superlíder de la tabla general. A su vez, la victoria del equipo de Gabriel Milito sería ante uno de los cuatro candidatos al título, por lo que enviará un mensaje al resto de la liga de que los jugadores están listos para alcanzar la 13.

Enfrente llegará un Cruz Azul que sumó los últimos 15 puntos que estuvieron en juego y que es líder del Apertura 2026. Sin embargo, es un equipo al que se le puede marcar, ya que de los últimos cinco encuentros recibió cinco goles en contra.

Chivas necesita ganar para ser supelíder.

Photo: IMAGO7

¿Qué necesita Chivas para ser superlíder de la tabla general de posiciones?

Una victoria dejará a Chivas como superlíder de la tabla general de posiciones del Apertura 2026, mientras que una derrota los dejará en la tercera posición. Cabe destacar que el empate los dejará en el segundo puesto y les dará una ventaja deportiva en Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla.

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¿Va por TV abierta el Chivas de la Jornada 16?

Lamentablemente para la afición de Chivas el juego contra Cruz Azul no saldrá por TV abierta debido a que será transmitido por Amazon Prime en el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. A pesar de que el encuentro no se pueda seguir por televisión abierta, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Gigante de Zapopan.