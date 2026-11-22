Chivas vuelve a tener acción en el Apertura 2026 cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al juego en el Estadio Akron, repasamos cuál sería la alineación del Guadalajara y la Máquina para el último partido de la fase regular.

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El Rebaño Sagrado llega a este encuentro con la sensación de no poder cerrar victorias ante rivales que, en los papeles, son menores. La semana pasada dejó escapar tres puntos vitales frente a León cuando ganaba por la mínima diferencia con un jugador más. Cabe destacar que no es la primera vez que en el torneo el Guadalajara deja ir encuentros ganados, ya que sucedió ante Pachuca y América.

Chivas viene de empatar ante León.

Photo: IMAGO7

Enfrente llega un Cruz Azul que no para de sumar victorias en cada partido que lleva adelante del Apertura 2026. De los últimos cinco partidos, sumó 15 de 15 puntos posibles, motivo por el cual la Máquina de Joel Huiqui es líder en la tabla general de posiciones con 32 puntos.

¿Qué necesita Chivas para ser superlíder de la tabla general de posiciones?

Una victoria dejará a Chivas como superlíder de la tabla general de posiciones del Apertura 2026, mientras que una derrota los dejará en la tercera posición. Cabe destacar que el empate los dejará en el segundo puesto y les dará una ventaja deportiva en Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla.

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Posible alineación de Chivas

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Luis Romo

Richard Ledezma

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Jeremy Márquez

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Jesús Orozco Chiquiete

Omar Campos

Agustín Palavecino

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Andrés Montaño

Nicolás Ibanez

DT: Joel Huiqui

¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México . El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.