Chivas está a solamente un día de disputar su último partido de la fase regular del Apertura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará derrotar a Cruz Azul para llegar a la Liguilla en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, las noticias alrededor del Guadalajara no se detienen, pues durante las últimas horas surgieron declaraciones importantes sobre el futuro de sus canteranos y la mentalidad del equipo antes de enfrentar a la Máquina. Además, dos exfutbolistas de la Liga MX recordaron a figuras históricas del Rebaño Sagrado, mientras que Chivas Femenil podría perder a una de sus principales referentes. Por si fuera poco, la directiva rojiblanca ya realizó un movimiento pensando en el Clausura 2027 al asegurar la continuidad de Jesús Hernández.

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Javier Mier es claro con los jugadores de Chivas: primero deben ser campeones en el Guadalajara y luego a Europa

Javier Mier dejó bastante clara la filosofía que busca implementar en las Fuerzas Básicas de Chivas, pues considera que la principal prioridad del Guadalajara debe ser formar futbolistas capaces de consolidarse en el primer equipo y ayudarlo a conquistar campeonatos de Liga MX. Y es que, aunque el directivo reconoce la importancia de que los jugadores mexicanos puedan dar el salto al fútbol europeo, considera que ese objetivo debería llegar como consecuencia de sus éxitos con el Rebaño Sagrado. En ese sentido, admitió que la salida de Armando González no representa el escenario ideal para el proyecto deportivo del club, pues la intención es que los canteranos primero consigan dejar una huella importante en Chivas antes de continuar sus carreras en el extranjero.

Víctor Vázquez, mediocampista español que jugó en Cruz Azul y en el Barcelona, se deshace en elogios por Oribe Peralta y Javier Hernández

Víctor Vázquez, exmediocampista español que pasó por Barcelona y llegó a Cruz Azul en 2016 como uno de sus fichajes más importantes, recordó con admiración a dos delanteros mexicanos durante una entrevista con el portal Vamos Azul. Y es que el futbolista reconoció que Oribe Peralta fue uno de los atacantes que más lo sorprendieron durante su etapa en la Liga MX, llegando incluso a comparar algunas de sus características con las de Raúl González, histórico delantero del Real Madrid. Además, Vázquez también tuvo palabras positivas para Javier Hernández, con quien compartió vestidor en LA Galaxy durante 2021, asegurando que el Chicharito le dejó una excelente impresión. Incluso, lamentó que el canterano rojiblanco no consiguiera vivir una mejor segunda etapa con el Guadalajara, donde su regreso estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Chicharito y Oribe Peralta

Caro Jaramillo se acerca a Toluca para el Clausura 2027

Chivas Femenil podría sufrir una baja importante para el Clausura 2027, pues Carolina Jaramillo estaría en la mira de Toluca, uno de los clubes que más interés habría mostrado por conseguir su contratación . Y es que la Comandante se ha consolidado como una de las mediocampistas más destacadas de la Liga MX Femenil, por lo que no resulta extraño que existan equipos interesados en incorporarla. Además, las Diablas Rojas le habrían dado seguimiento desde hace varios torneos y la cercana relación que mantiene con Karla Martínez, con quien coincidió en el Guadalajara, podría ser otro factor a considerar. Por si fuera poco, la periodista Fanni Hernández reveló que Eugénie Le Sommer y Faustine Robert podrían abandonar al conjunto mexiquense, lo que abriría la puerta a una reestructuración de la plantilla. Sin embargo, por ahora el posible fichaje de Jaramillo continúa siendo una versión de mercado y no existe una transferencia confirmada.

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Carolina Jaramillo rompió el silencio sobre su renovación.

Photo: Imago7

Chivas compró la carta de Jesús Hernández, pero solo el 50%

Uno de los primeros movimientos del Guadalajara pensando en el Clausura 2027 fue hacer válida la opción de compra de Jesús Hernández, delantero que se encontraba a préstamo procedente de Xolos de Tijuana . Sin embargo, la operación llamó la atención porque Chivas solamente adquirió el 50% de sus derechos económicos, mientras que el conjunto fronterizo conservará el porcentaje restante. Esta clase de acuerdos permite que los clubes reduzcan la inversión inicial y compartan los posibles beneficios de una futura transferencia. En este caso, el Rebaño Sagrado tendrá el control de las decisiones deportivas sobre Hernández, mientras que Xolos podría recibir una ganancia si el atacante aumenta su valor y posteriormente es vendido. De esta manera, Chivas apuesta por el potencial de un joven delantero sin asumir el costo de adquirir la totalidad de su carta.

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Chivas compró el 50% de la carta de Jesús Hernández.

Ricardo Marín confiesa que ven el partido contra Cruz Azul como si ya fuera de Liguilla

Ricardo Marín reconoció que Chivas está preparando el enfrentamiento contra Cruz Azul con la misma seriedad e intensidad que tendría un partido de Liguilla , especialmente porque la Máquina se ha convertido en uno de los rivales más complicados para el Guadalajara durante los últimos torneos. Y es que el 4K destacó la calidad del plantel cementero y admitió que los rojiblancos han tenido dificultades para conseguir buenos resultados frente a ellos. Sin embargo, el delantero explicó que esta mentalidad no comenzó únicamente con el encuentro del domingo, sino que el equipo lleva cuatro partidos afrontando cada compromiso como si fuera una eliminatoria. Por eso, los dirigidos por Gabriel Milito buscarán cerrar la fase regular con una victoria que les permita mejorar su posición en la Tabla General y llegar con mayor confianza a los Cuartos de Final del Apertura 2026.